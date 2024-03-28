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Зеленський назвав кількість систем Patriot, які необхідні Україні для послаблення Путіна

Четвер 28 березня 2024 20:33
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Зеленський назвав кількість систем Patriot, які необхідні Україні для послаблення Путіна Архівне фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україні для послаблення російського диктатора Володимира Путіна необхідно 5-7 систем ППО Patriot від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"5-7 ППО Patriot від США захистять сьогодні індустріальні платформи в Україні", - сказав президент.

За його словами, це дасть змогу українцям мати можливість ходити на роботу. Також завдяки такому захисту будуть функціонувати школи і діти будуть у них ходити.

"І повірте, будуть кроки вперед. І це буде послабленням для нього (Путіна - ред.)", - додав президент.

Не перші заклики передати Україні більше систем Patriot

Наприкінці лютого Зеленський заявляв, що передача Україні десяти зенітних ракетних комплексів Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією.

Учора глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україні потрібні зенітні ракетні комплекси Patriot та інші системи протиповітряної оборони. Вони призначені для захисту життя.

Пізніше президент Зеленський реагуючи на обстріл Харкова поставив запитання - чому "Петріоти", яких у світі достатньо, досі не закривають небо обласного центру.

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