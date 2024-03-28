Куйбишевський НПЗ повністю зупинився після удару дронів, - Reuters

Російський Куйбишевський нафтопереробний завод від міста Самара на Волзі зупинив все виробництво через проблеми, заподіяні атакою українського безпілотника минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Раніше на цьому тижні джерела в галузі повідомили про те, що Куйбишевський НПЗ, що належить "Роснафті", зупинив CDU-5, одну з двох установок первинної переробки, вивівши з ладу половину своєї потужності. Одне з джерел повідомило, що CDU-4 не постраждав від атаки дрона, але через технічний зв'язок із пошкодженим CDU-5 не зміг працювати без нього.

Як зазначає агентство, зупинка посилюють труднощі російського нафтопереробного сектора, оскільки необхідність екстреного ремонту після численних атак дронів ускладнила постачання.

За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей Росії було зупинено атаками дронів, включаючи Куйбишевський НПЗ, а країна цього місяця збільшила імпорт бензину із сусідньої Білорусі, щоб вирішити проблему можливого браку палива.

Росія також заборонила експорт бензину на шість місяців, починаючи з 1 березня, щоб спробувати запобігти зростанню внутрішніх цін на паливо.

Проте труднощі російських НПЗ дещо полегшилися, повідомили Reuters три джерела, оскільки відновилася робота на одному з агрегатів Рязанського нафтопереробного заводу, який набагато більший за Куйбишевський НПЗ.