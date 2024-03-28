Що підписали Шмигаль і Туск у Варшаві: спільна заява

За підсумками зустрічі урядових делегацій України та Польщі у Варшаві 28 березня, зокрема для обговорення ситуації на кордоні й торгівлі, сторони підписали спільну заяву. Наступні такі консультації мають відбутися наступного року у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

Делегацію від України очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, з польського боку був його колега Дональд Туск.

Як наголосив глава українського уряду, країни є стратегічними союзниками. Він також відзначив необхідність чітко розуміння, наскільки "значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва".

За словами Шмигаля, урядові команди обох держав обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес у співпраці.

В прес-службі уряду вказується, що на переговорах, зокрема, велику увагу було приділено таким складним темам, як ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі, а також визначено напрямок вирішення цих питань.

"Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску", - зазначив Шмигаль.

Про що саме домовилися на переговорах

За підсумками міжурядових консультацій була ухвалена спільна заява. Нижче наведено її текст:

"28-го березня 2024 року у м. Варшаві відбулися польсько-українські міжурядові консультації, за результатами яких сторони:

відмітили особливе партнерство між Республікою Польща та Україною, а також солідарність і багатовікові зв’язки між польським та українським народами;

підтвердили непохитну підтримку Республіки Польща Силам оборони України у відсічі незаконної, невиправданої та неспровокованої війни Російської Федерації проти України, що порушила основи міжнародного правопорядку;

наголосили на непохитній підтримці Республіки Польща у відновленні суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, встановлених у 1991 році;

висловили повну підтримку Республікою Польща Формули миру Президента України Володимира Зеленського , наголосили на важливості реалізації цієї ініціативи для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні та підтримали організацію Глобального Саміту Миру;

, наголосили на важливості реалізації цієї ініціативи для досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в Україні та підтримали організацію Глобального Саміту Миру; погодилися, що Російська Федерація повинна понести юридичні наслідки свого злочину агресії, тоді як російське злочинне керівництво буде притягнуте до відповідальності за вчинені міжнародні злочини, включаючи злочин агресії та порушення міжнародного гуманітарного права;

закликали міжнародне співтовариство і надалі надавати Україні всю необхідну військову допомогу, необхідну для протистояння збройній агресії та задля перемоги над Росією, терміново приступити до використання заморожених російських активів для цілей оборони та відновлення України, а також посилити санкційний тиск на Російську Федерацію ;

; підтвердили їхні постійні зусилля щодо впровадження ефективних заходів для блокування імпорту сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі на ринок ЄС як необхідного інструменту для усунення тиску на сільськогосподарські ринки ЄС;

підтвердили готовність до активної співпраці у процесі відбудови України;

підкреслили, що вступ України до ЄС і НАТО є життєво важливим інтересом обох країн, з розумінням того, що безпека України є невід’ємною частиною безпеки Європи;

розпочали двосторонній діалог з питань європейської інтеграції, який має розвиватися у формі регулярних робочих галузевих консультацій між відповідними зацікавленими міністерствами, з метою сприяння зміцненню інституційної готовності України до переговорів про вступ до ЄС та підтримці поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС;

підтвердили, що заходи з лібералізації торгівлі повинні бути сформовані таким чином, щоб мати позитивний вплив на економіку Республіки Польща та інших держав-членів ЄС, а також України, при цьому не дестабілізуючи їхні ринки, і що спільно розроблені механізми повинні контролювати стабільність торгівлі, враховуючи зміну безпекової ситуації в Україн і;

і; взяли до відома успішні зусилля України, докладені для розблокування Чорноморського коридору;

обмінялися думками щодо прогресу, досягнутого в процесі вступу України до ЄС, та інструментів підтримки Республікою Польща українських органів у підготовці до переговорів про вступ;

домовилися, що Республіка Польща докладатиме зусиль для скликання Першої міжурядової конференції між ЄС та Україною не пізніше червня 2024 року;

взяли до відома рішення Ради Україна - НАТО від 15 лютого 2024 року щодо створення нового Спільного центру НАТО - Україна з аналізу, підготовки та навчання в Бидгощі ;

; взяли до відома рішення Республіки Польща приєднатися до ініціативи G7 стосовно безпекових домовленостей з Україною з метою їх найшвидшого завершення;

підсумували обговорення та зобов’язання, взяті Сторонами під час 9-го засідання Польсько-Української міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, що відбулася у Львові 11 березня 2024 року, та обговорили поточні виклики економічної співпраці, інвестицій та торгівлі;

домовилися внести зміни до Міжурядової угоди від 9 вересня 2015 року щодо продовження терміну оплати контрактів на 8 років з метою продовження виконання контрактів, а також збільшення обсягу та якості перетину польсько-українського державного кордону ;

; визнали, що торгівля має бути збалансованою та взаємовигідною для сільськогосподарських виробників у Республіці Польща та Україні;

у Республіці Польща та Україні; підкреслили, що обидві Сторони вже доклали багато зусиль для встановлення справедливих правил торгівлі агропродовольчою продукцією між Республікою Польща та Україною, і що потрібен подальший ефективний діалог на основі взаєморозуміння ;

; домовилися вжити подальші кроки у пошуку взаємовигідних рішень, таких як верифікація та система контролю, для торгівлі агропродовольчими товарами ; Міністри, відповідальні за сільське господарство та торгівлю обох Сторін, продовжуватимуть свою налагоджену співпрацю з цих питань;

; Міністри, відповідальні за сільське господарство та торгівлю обох Сторін, продовжуватимуть свою налагоджену співпрацю з цих питань; погодилися, що План дій щодо Шляхів солідарності мав значний успіх у забезпеченні безперешкодного транзиту українських товарів територією Європейського Союзу в умовах триваючої повномасштабної російської агресії та серйозних логістичних проблем;

підтвердили свою готовність укласти Угоду про забезпечення контролю на спільних прикордонних пунктах пропуску та співпрацю контролюючих органів , після її схвалення Комісією ЄС, з метою запуску обміну логістичними даними в окремих дорожніх пунктах пропуску, для створення та підтримки транспортної мережі, що відповідає потребам, в тому числі, шляхом реалізації скоординованих інфраструктурних проектів;

, після її схвалення Комісією ЄС, з метою запуску обміну логістичними даними в окремих дорожніх пунктах пропуску, для створення та підтримки транспортної мережі, що відповідає потребам, в тому числі, шляхом реалізації скоординованих інфраструктурних проектів; підкреслили, що вищезазначені заходи спрямовані на забезпечення безперебійного та безперешкодного функціонування спільного державного кордону , який є ключовою інфраструктурою для переміщення товарів та забезпечує сполученість та доступність регіонів між державами;

, який є ключовою інфраструктурою для переміщення товарів та забезпечує сполученість та доступність регіонів між державами; взяли до уваги виклики, що існують між Республікою Польща та Україною, і задекларували свою готовність рішуче співпрацювати задля досягнення взаємозадовільних і довгострокових рішень;

підкреслили необхідність поглиблення співпраці у сфері протидії злочинності та домовилися про кроки, які необхідно здійснити для підписання нової польсько-української Міжурядової угоди про співпрацю у боротьбі зі злочинністю;

підтвердили зацікавленість у подальшому розвитку співпраці в енергетичній сфері, розробці спільних проектів і тісній співпраці з питань взаємної енергетичної безпеки;

засудили захоплення Запорізької атомної електростанції та триваючі масові цілеспрямовані напади на українську цивільну енергетичну інфраструктуру;

підтвердили посилення співпраці у проведенні пошуків, ексгумацій та інших заходів для гідного поховання жертв конфліктів, репресій і злочинів, скоєних на території Республіки Польща та України, а також щодо запитів до компетентних органів обох Сторін для виконання такого роду робіт;

високо оцінили всебічну підтримку Республіки Польща, в тому числі законодавчі рішення, ухвалені для забезпечення тимчасового захисту громадян України, які знайшли тимчасовий прихисток у Республіці Польща після початку російської агресії;

домовилися про активізацію співпраці з метою забезпечення прав польської та української національних меншин, а також зміцнення співпраці у сфері вищої освіти та науки;

підтвердили готовність до співпраці у сфері цифрової трансформації;

підтвердили підтримку членства України в Європейському космічному агентстві;

висловили вдячність громадським інституціям, асоціаціям та всім людям доброї волі, які беруть участь у зміцненні діалогу та порозуміння в польсько-українських відносинах; підписаний у Варшаві 28 березня 2024 року;

домовилися провести наступне засідання польсько-українських міжурядових консультацій у Києві в 2025 році".

Зустріч Шмигаля і Туска

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, у Варшаві відбулися консультації урядів України та Польщі. Українську делегацію очолює прем'єр Денис Шмигаль, а польську сторону - Дональд Туск.

Одним з головних питань зустрічі була блокада кордону. Як повідомив український прем'єр, сторони розробили план з п'яти кроків.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютому протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери. Аграрії заявили, що продовжать протести на кордоні до кінця квітня.

Проте нещодавно фермери розблокували низку пунктів пропуску на кордоні з Україною. Так, до прикладу, сьогодні відновився рух вантажівок у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув".

Детальніше про компроміс, скринінг, заборону експорту з РФ, та як Україна та Польща вирішують питання кордону - читайте в матеріалі РБК-Україна.