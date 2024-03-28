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Зеленський поговорив зі спікером Палати представників США

Четвер 28 березня 2024 18:33
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Зеленський поговорив зі спікером Палати представників США Архівне фото: Володимир Зеленський і Майк Джонсон (president gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 28 березня, провів телефонну розмову зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Зеленського в Telegram.

"Провів телефонну розмову зі спікером Палати представників Джонсоном. Подякував йому особисто, обом партіям, американському народу та Президенту Байдену за життєво важливу підтримку України від початку російського вторгнення", - йдеться в заяві.

Президент розповів спікеру про ситуацію на полі бою, зокрема про стрімке посилення російського повітряного терору. Лише за минулий тиждень українські міста та громади зазнали ударів 190 ракетами, 140 "шахедами" та 700 КАБами. Виведено з ладу найбільшу українську ГЕС.

"У цій ситуації швидке ухвалення Конгресом допомоги для України критично важливе. Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне - щоб питання допомоги Україні залишалося фактором об'єднання", - додав президент.

Про що ще говорили

Зеленський додав, що під час розмови також обговорювали необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, з яких Росія фінансує свою війну.

Також Зеленський і Джонсон обговорили використання заморожених російських активів на користь України.

"У цьому ми також розраховуємо на лідерство Конгресу", - додав глава України.

Проблеми з фінансовою допомогою США для України

Після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон свідомо відмовляється виносити законопроект на голосування, чим затягує надання військової допомоги Україні.

Натомість Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту. В ньому Україні пропонується виділити набагато менше коштів - лише 47,69 млрд доларів. Також Джонсон натякнув, що Палата представників готова розблокувати допомогу Україні, але вона буде надаватися США не безплатно, а за програмою позики або кредитування.

Про те, як екс-президент США Дональд Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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