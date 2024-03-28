РФ атакувала Донецьку область авіабомбами, якими ударила напередодні по Харкову

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram.

За його даними, росіяни запустили чотири керовані авіаснаряди УМПБ Д-30СН по житловій забудові. Через це загинула жінка 1958 року народження. Також пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок і 11 приватних будинків.

"Вкотре закликаю жителів області евакуюватись та берегти свої життя та життя своїх близьких", - заявив він.

Варто зауважити, що 27 березня Росія цими ж авіабомбами вдарила по місту Харьків. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Він достатньо потужний, за силою вибуху - середнє між авіабомбою та ракетою.

Росіяни обстрілюють населені пункти України

Сьогодні зранку російські війська обстріляли Вовчанськ, а також Куп'янський район Харківської області.

Учора російські війська обстріляли Борову Харківської області. Унаслідок удару загинула 12-річна дитина.

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