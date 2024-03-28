ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ атакувала Донецьку область авіабомбами, якими ударила напередодні по Харкову

Четвер 28 березня 2024 21:50
UA EN RU
РФ атакувала Донецьку область авіабомбами, якими ударила напередодні по Харкову Фото: Вадим Філашкін (facebook com DonetskaODA)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень четверга, 28 березня, завдала удару місту Миколаївка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна в Telegram.

За його даними, росіяни запустили чотири керовані авіаснаряди УМПБ Д-30СН по житловій забудові. Через це загинула жінка 1958 року народження. Також пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхівок і 11 приватних будинків.

"Вкотре закликаю жителів області евакуюватись та берегти свої життя та життя своїх близьких", - заявив він.

Варто зауважити, що 27 березня Росія цими ж авіабомбами вдарила по місту Харьків. Боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Він достатньо потужний, за силою вибуху - середнє між авіабомбою та ракетою.

Росіяни обстрілюють населені пункти України

Сьогодні зранку російські війська обстріляли Вовчанськ, а також Куп'янський район Харківської області.

Учора російські війська обстріляли Борову Харківської області. Унаслідок удару загинула 12-річна дитина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донецька область Війна в Україні
NEWS
Зеленський про фронт: ситуацію стабілізували, але назріває новий наступ Росії
Зеленський про фронт: ситуацію стабілізували, але назріває новий наступ Росії
DAILY
Балістика з Криму. Все про ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон"
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Балістика з Криму. Все про ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон"