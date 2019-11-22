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Гончарук призвал Европу противодействовать строительству "Северного потока-2"

Новости » Политика     22.11.2019 - 05:12
Гончарук призвал Европу противодействовать строительству "Северного потока-2"
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Гончарук отметил важность диверсификации поставок газа в Европу

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил важность консолидации усилий европейских государств в противодействии России как агрессору, в частности в энергетической сфере. Об этом он заявил во время выступления в британском Королевском институте международных дел Chatham House, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правительства.

Гончарук выступил перед более чем 200 "действительно сильных представителей бизнеса, правительственных учреждений и журналистов".

"Имел честь только выступить в Королевском институте международных дел Chatham House и ответить на ряд вопросов аудитории. Аудитория впечатляющая - более 200 действительно сильных представителей бизнеса, правительственных учреждений и журналистов. Говорили о комплексных, сложных, но очень интересных вопросах, о реформах на повестке дня украинского правительства. Обеспечении верховенства права. Демонополизации энергетического рынка. Законе об обороте земель", - написал премьер.

"В очередной раз подчеркнул важность консолидации усилий европейских государств в противодействии России как стране-агрессору, в частности в энергетической сфере - противодействии строительству "Северного потока-2". Отметил важность диверсификации поставок газа в Европу. Это является ключевым фактором энергетической безопасности европейских стран и качества услуг в рамках регионального энергетического рынка", - добавил он.

Гончарук призвал Европу противодействовать строительству &quot;Северного потока-2&quot;

Напомним, 30 октября правительство Дании дало разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Кроме того, Бундестаг принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Европейского союза.

Украина планирует обжаловать решение Дании о разрешении на строительство "Северного потока-2".

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