МОН запускає велике оновлення ліцеїв: хто отримає нові лабораторії

13:15 23.05.2026 Сб
2 хв
Профільні ліцеї отримають сучасні кабінети хімії та фізики
aimg Марія Науменко
МОН запускає велике оновлення ліцеїв: хто отримає нові лабораторії Фото: учні працюють у STEM-лабораторії під час практичного заняття (Getty Images)
Міністерство освіти і науки України визначило першу хвилю профільних ліцеїв, які отримають фінансування на створення сучасного освітнього простору у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Згідно з наказом МОН №818 від 21 травня 2026 року, на облаштування сучасних лабораторій та STEM-просторів спрямують 459,3 млн гривень.

Йдеться насамперед про оновлення кабінетів фізики, хімії, біології та інтегрованих природничих курсів.

"Головна мета - забезпечити школи обладнанням, що дасть змогу учням не просто здобувати теоретичні знання, а й застосовувати їх на практиці через дослідження та експерименти", - зазначили у відомстві.

Школи відбирали за рейтинговою системою. Під час оцінювання враховували кількість учнів, безпекові умови, кадрове забезпечення, досвід профільного навчання, співпрацю з університетами та роботодавцями, а також рівень співфінансування з місцевих бюджетів.

Окрему увагу приділяли можливості організувати підвезення учнів і педагогів або забезпечити проживання школярів у пансіонах.

У МОН нагадали, що у 2026 році держава робить ставку на комплексне оновлення освітніх просторів. Йдеться не лише про закупівлю обладнання, а й про модернізацію меблів та приміщень.

Загалом у держбюджеті на 2026 рік передбачено 3,2 млрд гривень на модернізацію шкіл.

Із цієї суми:

  • 1,2 млрд грн спрямують на пілотні ліцеї профільної старшої школи;

  • 1,3 млрд грн - на оновлення освітніх просторів у гімназіях;

  • 700 млн грн - на сучасні освітні простори у майбутніх академічних ліцеях, які з 2027 року увійдуть до мережі профільної старшої школи.

Перелік ліцеїв, які отримають фінансування у першій хвилі, можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, Кабмін виділив 1,2 млрд гривень на модернізацію ліцеїв, які першими впроваджують реформу профільної старшої школи.

В уряді пояснили, що реформа має підготувати учнів до навчання за профільними напрямами - зокрема у сфері ІТ, інженерії, технологій і природничих наук. Окреме фінансування також передбачили для дистанційних ліцеїв та оновлення просторів для предмета "Захист України".

