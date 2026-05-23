На Чернігівщині дрон РФ атакував авто патрульних: поранено трьох поліцейських

Фото: службовий автомобіль поліції після атаки російського дрона на Чернігівщині (facebook.com/policechernigivshchini)

У Чернігівській області 23 травня російський дрон атакував службовий автомобіль поліції під час патрулювання міста. Унаслідок удару постраждали троє правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.

Атака сталася близько 11:00 у Новгороді-Сіверському. За даними правоохоронців, російський безпілотник влучив у службовий автомобіль поліцейських, які здійснювали патрулювання міста. Унаслідок удару троє співробітників Новгород-Сіверського районного відділу поліції дістали травми. Також пошкоджено службовий автомобіль правоохоронців. На місці працюють слідчі та профільні служби. Відомості про атаку внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України - "Порушення законів та звичаїв війни".