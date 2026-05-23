На Чернігівщині дрон РФ атакував авто патрульних: поранено трьох поліцейських

13:57 23.05.2026 Сб
1 хв
Поліцейські саме патрулювали місто, коли в авто влучив російський дрон
aimg Марія Науменко
На Чернігівщині дрон РФ атакував авто патрульних: поранено трьох поліцейських Фото: службовий автомобіль поліції після атаки російського дрона на Чернігівщині (facebook.com/policechernigivshchini)
У Чернігівській області 23 травня російський дрон атакував службовий автомобіль поліції під час патрулювання міста. Унаслідок удару постраждали троє правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.

Атака сталася близько 11:00 у Новгороді-Сіверському. За даними правоохоронців, російський безпілотник влучив у службовий автомобіль поліцейських, які здійснювали патрулювання міста.

Унаслідок удару троє співробітників Новгород-Сіверського районного відділу поліції дістали травми.

Також пошкоджено службовий автомобіль правоохоронців.

На місці працюють слідчі та профільні служби. Відомості про атаку внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України - "Порушення законів та звичаїв війни".

Крім того, сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Унаслідок удару постраждали люди.

Один із поранених перебував у критичному стані - медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати чоловіка не вдалося.

У ніч на 23 травня Росія масовано атакувала Україну 124 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас". Сили ППО збили або подавили 102 ворожі дрони, однак у кількох регіонах зафіксували влучання та падіння уламків.

ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
