Рубіо прилетів до Індії рятувати відносини після мит Трампа

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Індії, щоб спробувати зміцнити відносини, які похитнулися через мита президента Дональда Трампа та нові контакти Вашингтона з Китаєм і Пакистаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Після прибуття до Калькутти Рубіо відвідав штаб-квартиру гуманітарної організації, заснованої Матір’ю Терезою. Пізніше він має провести переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Нью-Делі.

За даними Держдепартаменту США, головними темами переговорів стануть торгівля, енергетика та оборонна співпраця.

Вашингтон продовжує переконувати Індію скорочувати залежність від російської нафти та збільшувати закупівлі американських енергоносіїв.

"Ми хочемо продавати їм стільки енергії, скільки вони куплять", - заявив Рубіо напередодні візиту.

Це перший офіційний візит Рубіо до Індії на посаді держсекретаря. Його поїздка триватиме чотири дні та включатиме також візити до Агри та Джайпура.

Чому цей візит важливий?

Останніми роками США намагалися посилити співпрацю з Індією як із важливим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні та противагою впливу Китаю й Росії. Однак ситуація ускладнилася після того, як президент США Дональд Трамп запровадив високі мита на індійські товари.

Частину обмежень пізніше пом’якшили в межах тимчасової угоди, однак остаточний торговельний договір сторони досі не уклали.

Одне з осіб, обізнаних з перемовинами, зазначило, що США були розчаровані тим, що Індія, на їхню думку, зволікала та, очевидно, вважала, що зможе укласти вигідну угоду, не йдучи на значні поступки, і цей настрій, ймовірно, затьмарить зусилля Рубіо щодо стабілізації відносин.

"Я не очікую, що держсекретар Рубіо матиме значний вплив на зміну цієї низхідної траєкторії, - зазначив Річард Россоу з аналітичного центру "Центр стратегічних та міжнародних досліджень". - Відсутність торговельної угоди - більше ніж через три місяці після оголошення "тимчасової угоди" - затьмарює інші сфери взаємодії".

Додаткове занепокоєння в Індії викликало й активніше зближення США з Пакистаном, який є головним регіональним суперником Нью-Делі.