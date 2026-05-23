ua en ru
Сб, 23 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Рубіо прилетів до Індії рятувати відносини після мит Трампа

08:46 23.05.2026 Сб
2 хв
Які теми стануть ключовими під час чотириденного візиту Рубіо?
aimg Марія Науменко
Рубіо прилетів до Індії рятувати відносини після мит Трампа Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Держсекретар США Марко Рубіо прибув до Індії, щоб спробувати зміцнити відносини, які похитнулися через мита президента Дональда Трампа та нові контакти Вашингтона з Китаєм і Пакистаном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Індія просить США продовжити дозвіл на імпорт російської нафти, - Bloomberg

Після прибуття до Калькутти Рубіо відвідав штаб-квартиру гуманітарної організації, заснованої Матір’ю Терезою. Пізніше він має провести переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді у Нью-Делі.

За даними Держдепартаменту США, головними темами переговорів стануть торгівля, енергетика та оборонна співпраця.

Вашингтон продовжує переконувати Індію скорочувати залежність від російської нафти та збільшувати закупівлі американських енергоносіїв.

"Ми хочемо продавати їм стільки енергії, скільки вони куплять", - заявив Рубіо напередодні візиту.

Це перший офіційний візит Рубіо до Індії на посаді держсекретаря. Його поїздка триватиме чотири дні та включатиме також візити до Агри та Джайпура.

Чому цей візит важливий?

Останніми роками США намагалися посилити співпрацю з Індією як із важливим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні та противагою впливу Китаю й Росії. Однак ситуація ускладнилася після того, як президент США Дональд Трамп запровадив високі мита на індійські товари.

Частину обмежень пізніше пом’якшили в межах тимчасової угоди, однак остаточний торговельний договір сторони досі не уклали.

Одне з осіб, обізнаних з перемовинами, зазначило, що США були розчаровані тим, що Індія, на їхню думку, зволікала та, очевидно, вважала, що зможе укласти вигідну угоду, не йдучи на значні поступки, і цей настрій, ймовірно, затьмарить зусилля Рубіо щодо стабілізації відносин.

"Я не очікую, що держсекретар Рубіо матиме значний вплив на зміну цієї низхідної траєкторії, - зазначив Річард Россоу з аналітичного центру "Центр стратегічних та міжнародних досліджень". - Відсутність торговельної угоди - більше ніж через три місяці після оголошення "тимчасової угоди" - затьмарює інші сфери взаємодії".

Додаткове занепокоєння в Індії викликало й активніше зближення США з Пакистаном, який є головним регіональним суперником Нью-Делі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп опинився у центрі скандалу після допису в соцмережі Truth Social, де назвав Індію "пекельною дірою". Такі слова викликали різку реакцію в Нью-Делі та серед індійської діаспори у США.

У МЗС Індії заявили, що висловлювання Трампа є "необґрунтованими та недоречними" і не відображають реального рівня відносин між двома країнами.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Індія Сполучені Штати Америки Марко Рубіо Госсекретарь
Новини
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Рубіо зробив заяву про переговори щодо України і відкинув чутки про тиск на Київ
Аналітика
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами