ua en ru
Сб, 23 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Горіли "Шесхарис", "Грушова" і танкер РФ: Генштаб розкрив деталі атаки Новоросійська

15:31 23.05.2026 Сб
2 хв
Що відомо про нічну атаку на один із ключових нафтових хабів Росії?
aimg Марія Науменко
Горіли "Шесхарис", "Грушова" і танкер РФ: Генштаб розкрив деталі атаки Новоросійська Фото: нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Після атаки ЗСУ в ніч на 23 травня у Новоросійську спалахнули пожежі на ключових нафтових об’єктах РФ, які використовувалися для військової логістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральный штаб ЗСУ.

Читайте також: Безпілотники вдарили по порту в Новоросійську, спалахнула пожежа

Однією з головних цілей став нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарського краю РФ. У Генштабі підтвердили влучання та пожежу на території об’єкта.

"Шесхарис" є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі та входить до системи "Транснефти". Об’єкт використовують для перевалки нафти й нафтопродуктів, а також для забезпечення потреб російської армії.

Також у районі Новоросійська був уражений резервуарний комплекс "Грушова". Після атаки там зафіксували пожежу.

У Генштабі зазначили, що нафтобаза є важливою частиною комплексу "Шесхарис" та використовується для зберігання і транспортування нафти та пального.

Окрім цього, в акваторії Чорного моря українські військові уразили район базування кораблів "тіньового флоту" РФ. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS.

Інші удари Сил оборони

Також Сили оборони атакували вузли зв’язку російських військ у Красноріченському на Луганщині та у Смілому Запорізької області, а також склад матеріально-технічних засобів у Фролівському.

На Донеччині українські військові уразили склад боєприпасів окупантів у Пречистівці.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 5 квітня безпілотники атакували Новоросійськ, після чого в районі нафтового термінала "Шесхарис" спалахнула пожежа. Також повідомлялося про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі нафтові танкери.

Згодом Bloomberg повідомило, що після тієї атаки термінал "Шесхарис" простоював п’ять днів, що стало однією з головних причин падіння морського експорту російської нафти до найнижчого рівня за останні вісім місяців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна НАФТА Збройні сили України Краснодарский край
Новини
ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
Аналітика
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами