Горіли "Шесхарис", "Грушова" і танкер РФ: Генштаб розкрив деталі атаки Новоросійська
Після атаки ЗСУ в ніч на 23 травня у Новоросійську спалахнули пожежі на ключових нафтових об’єктах РФ, які використовувалися для військової логістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральный штаб ЗСУ.
Однією з головних цілей став нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарського краю РФ. У Генштабі підтвердили влучання та пожежу на території об’єкта.
"Шесхарис" є одним із найбільших нафтових терміналів Росії на Чорному морі та входить до системи "Транснефти". Об’єкт використовують для перевалки нафти й нафтопродуктів, а також для забезпечення потреб російської армії.
Також у районі Новоросійська був уражений резервуарний комплекс "Грушова". Після атаки там зафіксували пожежу.
У Генштабі зазначили, що нафтобаза є важливою частиною комплексу "Шесхарис" та використовується для зберігання і транспортування нафти та пального.
Окрім цього, в акваторії Чорного моря українські військові уразили район базування кораблів "тіньового флоту" РФ. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS.
Інші удари Сил оборони
Також Сили оборони атакували вузли зв’язку російських військ у Красноріченському на Луганщині та у Смілому Запорізької області, а також склад матеріально-технічних засобів у Фролівському.
На Донеччині українські військові уразили склад боєприпасів окупантів у Пречистівці.
"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - підсумували в Генштабі.
Нагадаємо, у ніч на 5 квітня безпілотники атакували Новоросійськ, після чого в районі нафтового термінала "Шесхарис" спалахнула пожежа. Також повідомлялося про вибухи на об’єкті "Транснефті", де обслуговуються великі нафтові танкери.
Згодом Bloomberg повідомило, що після тієї атаки термінал "Шесхарис" простоював п’ять днів, що стало однією з головних причин падіння морського експорту російської нафти до найнижчого рівня за останні вісім місяців.