Головна » Новини » У світі

На сході Латвії дрон упав в озеро та здетонував: що відомо

16:23 23.05.2026 Сб
2 хв
Сенсори не зафіксували входження апарата у латвійський повітряний простір
aimg Валерія Абабіна
На сході Латвії дрон упав в озеро та здетонував: що відомо Фото: У Латвії в озеро впав дрон (фото ілюстратине t.me/kyiv_n)
У суботу вранці в озеро Дрідзіс у Краславському краї на сході Латвії впав безпілотник, який вибухнув при контакті з водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну поліцію Латвії.

Близько 8:00 до Державної поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про падіння безпілотного літального апарата в озеро Дрідзіс у Комбульській волості.

За словами поліції, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські виїхали на місце та розпочали огляд території, де знайшли уламки, які, ймовірно, належать безпілотнику.

Зона огляду виявилася великою, тому до робіт залучили додаткові сили: загін Державної поліції з дроном, співробітників Державної служби пожежної охорони та рятувальних робіт із човном, а також Національні збройні сили.

На сході Латвії дрон упав в озеро та здетонував: що відомоФото: (Valsts policija)

Поліція закликала мешканців не наближатися до місця події та стежити за офіційною інформацією.

Виконувачка обов'язків прем'єр-міністра Латвії Евіка Сіліня заявила, що перебуває на зв'язку зі службами, які працюють у районі вибуху.

"Чекаю від служб якомога детальнішої інформації про обставини того, що сталося, та подальші дії. Закликаю жителів стежити за офіційною інформацією", - написала вона в соцмережі Х.

Очевидець Вадим Степанов, який у момент інциденту рибалив на озері, розповів Латвійському радіо (LSM), що бачив падіння апарата. "Спочатку подумав, що це "Кукурузник".

Потім подивився, що все-таки летить щось меншого розміру. Звук у нього був, як у мопеда.

Тоді зрозумів, що щось не так. Він пролетів над озером, розвернувся назад, пролетів над островом, а потім у нього вимкнувся двигун, і він пішов у піке в озеро та вибухнув", - розповів він.

За словами очевидця, він перебував на відстані 1-1,5 кілометра від місця падіння.

Національні збройні сили повідомили агентству LETA, що сенсори не зафіксували входження безпілотника на територію Латвії, тому система масового оповіщення SMS-повідомлень жителям не надсилала.

Нагадаємо, 7 травня два українські безпілотники, які прилетіли з боку Росії, вразили нафтосховища в латвійському Резекне.

Глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що дрони залетіли в Латвію через роботу російської радіоелектронної боротьби.

Інцидент призвів до відставки міністра оборони Латвії Андріса Спрудса, а згодом поставив під загрозу й увесь уряд.

Від 19 травня Латвія три дні поспіль оголошувала повітряну тривогу через загрозу безпілотників

