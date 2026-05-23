На сході Латвії дрон упав в озеро та здетонував: що відомо

У суботу вранці в озеро Дрідзіс у Краславському краї на сході Латвії впав безпілотник, який вибухнув при контакті з водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну поліцію Латвії.

Близько 8:00 до Державної поліції надійшло повідомлення від місцевих мешканців про падіння безпілотного літального апарата в озеро Дрідзіс у Комбульській волості.

За словами поліції, унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліцейські виїхали на місце та розпочали огляд території, де знайшли уламки, які, ймовірно, належать безпілотнику.

Зона огляду виявилася великою, тому до робіт залучили додаткові сили: загін Державної поліції з дроном, співробітників Державної служби пожежної охорони та рятувальних робіт із човном, а також Національні збройні сили.

Поліція закликала мешканців не наближатися до місця події та стежити за офіційною інформацією.

Виконувачка обов'язків прем'єр-міністра Латвії Евіка Сіліня заявила, що перебуває на зв'язку зі службами, які працюють у районі вибуху.

"Чекаю від служб якомога детальнішої інформації про обставини того, що сталося, та подальші дії. Закликаю жителів стежити за офіційною інформацією", - написала вона в соцмережі Х.

Очевидець Вадим Степанов, який у момент інциденту рибалив на озері, розповів Латвійському радіо (LSM), що бачив падіння апарата. "Спочатку подумав, що це "Кукурузник".

Потім подивився, що все-таки летить щось меншого розміру. Звук у нього був, як у мопеда.

Тоді зрозумів, що щось не так. Він пролетів над озером, розвернувся назад, пролетів над островом, а потім у нього вимкнувся двигун, і він пішов у піке в озеро та вибухнув", - розповів він.

За словами очевидця, він перебував на відстані 1-1,5 кілометра від місця падіння.

Національні збройні сили повідомили агентству LETA, що сенсори не зафіксували входження безпілотника на територію Латвії, тому система масового оповіщення SMS-повідомлень жителям не надсилала.