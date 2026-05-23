Головна » Новини » У світі

У Китаї стався один із найстрашніших вибухів на шахті за десятиліття: загинули 90 людей

16:23 23.05.2026 Сб
2 хв
Що саме розповів шахтар, якому дивом вдалося вижити?
aimg Марія Науменко
У Китаї стався один із найстрашніших вибухів на шахті за десятиліття: загинули 90 людей Фото: шахтарі у вугільній шахті (Getty Images)
У китайській провінції Шаньсі стався вибух газу на вугільній шахті "Люшеню", унаслідок якого загинули щонайменше 90 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вибух стався ввечері 22 травня, коли під землею працювали майже 250 шахтарів. За даними державного телеканалу CCTV, рятувальна операція тривала майже добу.

Станом на 23 травня рятувальникам вдалося евакуювати щонайменше 201 людину. Ще 123 постраждалих перебували у лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості.

На місці трагедії працювали сотні рятувальників. Біля шахти чергували десятки машин швидкої допомоги, а пошукові групи спускалися під землю, щоб знайти працівників, які могли залишатися у пастці.

Китайський лідер Сі Цзіньпін закликав до "повної мобілізації сил" для пошуку зниклих та розпорядився провести ретельне розслідування причин трагедії.

За попередніми даними, перед вибухом на шахті зафіксували небезпечне перевищення рівня оксиду вуглецю.

Один із шахтарів, який вижив, розповів, що перед вибухом побачив густий дим і відчув сильний запах сірки.

"Я сказав людям бігти - під час бігу я побачив людей, яких задушило і збило з ніг димом, а потім я теж знепритомнів", - розповів він.

Пізніше чоловік прийшов до тями та разом з іншими працівниками зміг вибратися із шахти.

Китайська влада вже повідомила про затримання відповідальної особи підприємства, яке експлуатувало шахту. Причини аварії наразі встановлюють.

Нагадаємо, у січні 2026 року на сталеливарному заводі Inner Mongolia Baotou Steel Union у Внутрішній Монголії стався потужний вибух. Унаслідок аварії загинули щонайменше двоє працівників, ще десятки людей дістали травми, а кількох співробітників вважали зниклими безвісти.

ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами