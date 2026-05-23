РФ понад добу масовано атакувала підприємства "Нафтогазу" у двох областях

Російські війська понад добу здійснюють масовані удари по об'єктах Групи "Нафтогаз" у двох областях України. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано серйозні руйнування та масштабні займання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Нафтогаз ".

Наслідки ворожих ударів

Як повідомили в компанії, під ударами російської армії опинилися нафтогазові об’єкти, розташовані у Харківській та Полтавській областях.

Унаслідок влучань обладнання підприємств зазнало серйозних пошкоджень, а на місцях прильотів спалахнули масштабні пожежі. Наразі там працюють усі відповідні екстрені та профільні служби.

Як наголосили в "Нафтогазі", найважливішим є те, що персонал встигли вчасно евакуювати, тому ніхто з працівників не постраждав.

Проте загальна ситуація на об'єктах залишається складною. Надати точну оцінку завданих збитків та масштабу руйнувань фахівці наразі не можуть, оскільки досі зберігається загроза повторних ударів з боку окупантів.