РФ понад добу масовано атакувала підприємства "Нафтогазу" у двох областях

17:26 23.05.2026 Сб
Що відомо про ситуацію на об'єктах?
aimg Сергій Козачук
РФ понад добу масовано атакувала підприємства "Нафтогазу" у двох областях Фото: РФ масовано обстріляла об'єкти "Нафтогазу" (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Російські війська понад добу здійснюють масовані удари по об'єктах Групи "Нафтогаз" у двох областях України. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано серйозні руйнування та масштабні займання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз".

Наслідки ворожих ударів

Як повідомили в компанії, під ударами російської армії опинилися нафтогазові об’єкти, розташовані у Харківській та Полтавській областях.

Унаслідок влучань обладнання підприємств зазнало серйозних пошкоджень, а на місцях прильотів спалахнули масштабні пожежі. Наразі там працюють усі відповідні екстрені та профільні служби.

Як наголосили в "Нафтогазі", найважливішим є те, що персонал встигли вчасно евакуювати, тому ніхто з працівників не постраждав.

Проте загальна ситуація на об'єктах залишається складною. Надати точну оцінку завданих збитків та масштабу руйнувань фахівці наразі не можуть, оскільки досі зберігається загроза повторних ударів з боку окупантів.

Атаки РФ на об'єкти "Нафтогазу"

Нагадаємо, останніми днями російські війська значно активізували удари по газовій інфраструктурі України. Зокрема, увечері 18 травня Росія вдарила балістикою по об'єктах "Нафтогазу" на Дніпропетровщині, внаслідок чого було зафіксовано пошкодження та руйнування підприємств.

Вже наступного ранку, 19 травня, РФ вдарила одразу по кількох газових обʼєктах на Чернігівщині, де окупанти пошкодили критично важливе обладнання.

Крім того, ворог не припиняв повітряний терор і надалі - 20 травня РФ весь день атакувала об’єкти "Нафтогазу" на Чернігівщині, комбінуючи удари ракетами та дронами.

