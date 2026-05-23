Українські дрони вдарили по логістиці окупантів на Луганщині (відео)

14:55 23.05.2026 Сб
2 хв
Дрони "FirePoint-2" влучно відпрацювали по ворогу
aimg Тетяна Степанова
Українські дрони вдарили по логістиці окупантів на Луганщині (відео) Фото: українські дрони вдарили по логістиці окупантів на Луганщині (Getty Images)
Бійці Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по логістиці російських окупантів у тимчасово окупованій Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовослужбовцями 1-го окремого центру безпілотних систем СБС уразили черговий ворожий ешелон і резервуари з пальним, а також польові склади БК, ремонтні бази та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури противника.

Співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого побратими із СБС завдавали високоточних ударів дронами "FirePoint-2" по об’єктах окупантів у тимчасово окупованих Луганську, Кадіївці, Білокуракиному, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах області.

У результаті операцій знищено пункт дислокації особового складу ворога, ремонтну базу, де обслуговувались ворожі дрони, будівлю окупаційної "поліції", а також значну кількість техніки та запасів пального противника.

Втрати ворога в живій силі склали понад 80 осіб убитими та пораненими. Масштабні пожежі після уражень були зафіксовані навіть супутниковими системами моніторингу.

Удари по об'єктах Росії

Нагадаємо, сьогодні, 23 травня, дрони Служби безпеки України уразили хімічне підприємство "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї Росії.

Днями СБУ завдала удару по штабу російського ФСБ на тимчасово окупованій території Херсонщини. В результаті близько 100 росіян знищені або поранені.

Раніше Reuters повідомляло, що майже всі найбільші НПЗ у центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво через масовані удари українських дронів.

ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами