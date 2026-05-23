Українські дрони вдарили по логістиці окупантів на Луганщині (відео)

Бійці Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по логістиці російських окупантів у тимчасово окупованій Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовослужбовцями 1-го окремого центру безпілотних систем СБС уразили черговий ворожий ешелон і резервуари з пальним, а також польові склади БК, ремонтні бази та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури противника.

Співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого побратими із СБС завдавали високоточних ударів дронами "FirePoint-2" по об’єктах окупантів у тимчасово окупованих Луганську, Кадіївці, Білокуракиному, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах області.

У результаті операцій знищено пункт дислокації особового складу ворога, ремонтну базу, де обслуговувались ворожі дрони, будівлю окупаційної "поліції", а також значну кількість техніки та запасів пального противника.

Втрати ворога в живій силі склали понад 80 осіб убитими та пораненими. Масштабні пожежі після уражень були зафіксовані навіть супутниковими системами моніторингу.