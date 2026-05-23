ua en ru
Сб, 23 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС

08:59 23.05.2026 Сб
2 хв
Росіяни атакували з шести намрямків
aimg Тетяна Степанова
ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС Ілюстративне фото: сили ППО збили 102 російські дрони (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 23 травня Росія атакувала Україну 124 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З вечора до ранку росіяни атакували 124 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 102 ворожих безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька груп ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, внаслідок атаки ворожих безпілотників по Полтавській громаді вночі 23 травня виникла пожежа.

Вибухова хвиля вибила вікна в адміністративних будівлях та у житловому фонді. Постраждалих немає.

Увечері 22 травня Конотоп зазнав атаки реактивних "Шахедів". У місті погіршилася якість повітря - мешканці відчувають запах горілого.

Також вчора внаслідок російського удару по Дніпру було знищено склад гуманітарної допомоги ООН у справах біженців. В організації заявили про загибель працівників складу та втрату допомоги для тисяч переселенців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППО Повітряні сили України Війна в Україні Атака дронів
Новини
ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
Аналітика
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами