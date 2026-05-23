Україну розігріє до +28, але ненадовго: синоптик попередила про похолодання
У неділю, 24 травня, на значній території України очікується суха і сонячна погода. Водночас місцями пройдуть дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook синоптика Наталки Діденко.
За словами синоптика, завтра значна частина території України опиниться у сухій сонячній погоді - захід, північ, більшість центру.
Дощі з грозами пройдуть у східних областях, на Дніпропетровщині, у південній частині (на Одещині менша ймовірність опадів).
Температура повітря очікується комфортною, вдень в межах +20+24 градусів, на сході та південному сході +25+28 градусів.
Кияни завтра відпочинуть від грозових дощів, буде багато сонця. Температура повітря становитиме +22+24 градуси.
Водночас Діденко попередила, що вже із середини наступного тижня в Україні відчутно похолоднішає.
Нагадаємо, за прогнозом синоптика УкрГМЦ Івана Семиліта, погода в Україні найближчим часом "гойдатиметься" - від сонця до грозових дощів.
24-25 травня вдень очікується +21...+26°С, проте вже 27 травня новий атмосферний фронт принесе дощі з грозами до більшості областей, а на півночі денна температура впаде до +15...+21°С.