Україну розігріє до +28, але ненадовго: синоптик попередила про похолодання

Фото: синоптик дала прогноз погоди в Україні на 24 травня (Getty Images)

Стихія не застане зненацька! Слідкуй за змінами погоди з РБК-Україна у Google

У неділю, 24 травня, на значній території України очікується суха і сонячна погода. Водночас місцями пройдуть дощі з грозами.

За словами синоптика, завтра значна частина території України опиниться у сухій сонячній погоді - захід, північ, більшість центру. Дощі з грозами пройдуть у східних областях, на Дніпропетровщині, у південній частині (на Одещині менша ймовірність опадів). Температура повітря очікується комфортною, вдень в межах +20+24 градусів, на сході та південному сході +25+28 градусів. Кияни завтра відпочинуть від грозових дощів, буде багато сонця. Температура повітря становитиме +22+24 градуси. Водночас Діденко попередила, що вже із середини наступного тижня в Україні відчутно похолоднішає.