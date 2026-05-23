ua en ru
Сб, 23 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Українські дрони атакували два військові кораблі РФ у Новоросійську

18:14 23.05.2026 Сб
2 хв
Кораблі стояли у своїй базі, але це їх не врятувало
aimg Валерія Абабіна
Українські дрони атакували два військові кораблі РФ у Новоросійську Фото: ЗСУ уразили російський фрегат “Адмірал Ессен" (росЗМІ)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч проти 23 травня українські військові завдали удару дронами по військово-морській базі в Новоросійську. У зону ураження потрапили два кораблі Чорноморського флоту РФ - фрегат "Адмірал Ессен" і ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ "Птахи Мадяра" Сил безпілотних систем ЗСУ.

Читайте також: Горіли "Шесхарис", "Грушова" і танкер РФ: Генштаб розкрив деталі атаки Новоросійська

За інформацією СБС, у зону ураження на військово-морській базі "Новоросійськ" у Краснодарському краї потрапили фрегат "Адмірал Ессен" проєкту 11356 та ракетний корабель на повітряній подушці проєкту 1239.

Ступінь ураження обох кораблів у підрозділі не уточнили.

"Ти приречений колись затонути, коросто,- не сховаєшся!", - написав Мадяр.

Удару також зазнали два нафтові термінали в районі Новоросійська, "Шесхарис" і нафтосховище "Грушова балка". Останнє СБС називають найбільшим сховищем нафтопродуктів на Кавказі, на 1,2 млн тонн.

У підрозділі додали, що тієї ж ночі під ударами були й інші цілі: тилова база та логістичний хаб 6-ї армії ВПС і ППО РФ у населеному пункті Ровеньки на Луганщині, пункт управління безпілотниками в Олешках на Херсонщині, а також паливозаправники й бронетехніка на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Окремо в підрозділі заявили про знищення зенітного ракетного комплексу "Оса" в Донецьку.

До операцій глибинного ураження були залучені підрозділи Сил безпілотних систем, зокрема 414-та окрема бригада "Птахи Мадяра" та 412-та бригада "NEMESIS".

Нагадаємо, у ніч на 7 травня Сили оборони уразили в районі пункту базування "Каспійськ" у Дагестані малий ракетний корабель проєкту 22800 "Каракурт", носій крилатих ракет "Калібр".

Раніше, у ніч на 5 квітня, дрони вже атакували Новоросійськ, тоді в районі терміналу "Шесхарис" спалахнула пожежа.

Згодом Bloomberg повідомило, що після тієї атаки термінал простоював п'ять днів, що стало однією з причин падіння морського експорту російської нафти до найнижчого рівня за вісім місяців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Збройні сили України Атака дронів
Новини
ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
Аналітика
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами