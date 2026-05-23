Дрони СБУ дістали важливий хімзавод для армії РФ за 1700 км

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція. Дякую!", - додав президент.

"Метафракс Кемікалс" - важлива частина російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини.

"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону - 1700 кілометрів, це Пермський край", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомило, що майже всі найбільші НПЗ у центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво через масовані удари українських дронів.

На цьому тлі ситуація з безпекою в Росії почала серйозно впливати на настрої місцевого населення, росіян більше турбують новини про обстріли регіонів, ніж події на фронті.