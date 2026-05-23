ua en ru
Сб, 23 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони СБУ дістали важливий хімзавод для армії РФ за 1700 км

12:58 23.05.2026 Сб
1 хв
Його продукція забезпечує десятки інших воєнних виробництв Росії
aimg Тетяна Степанова
Дрони СБУ дістали важливий хімзавод для армії РФ за 1700 км Фото: дрони СБУ уразили важливий хімзавод для армії РФ (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Дрони Служби безпеки України уразили хімічне підприємство "Метафракс Кемікалс" у Пермському краї Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону - 1700 кілометрів, це Пермський край", - повідомив Зеленський.

"Метафракс Кемікалс" - важлива частина російської хімічної індустрії.

Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини.

"Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція. Дякую!", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомило, що майже всі найбільші НПЗ у центральній Росії зупинилися або суттєво скоротили виробництво через масовані удари українських дронів.

На цьому тлі ситуація з безпекою в Росії почала серйозно впливати на настрої місцевого населення, росіян більше турбують новини про обстріли регіонів, ніж події на фронті.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України Російська Федерація Пермь Війна в Україні Атака дронів
Новини
ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
ППО вночі збила більшість ворожих дронів, але є прильоти, - ПС
Аналітика
Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Залізо замість людей. Як офіцер ЗСУ створив унікальну роту з роботами