Зеленський відповів Мерцу на "урізане" членство України в ЄС, - Reuters
Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Німеччини щодо надання Україні статусу "асоційованого" члена Європейського Союзу без права голосу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У листі до керівництва ЄС Зеленський назвав "несправедливою" ідею участі України в Євросоюзі без права голосу. Таким чином президент відповів на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого проміжного формату інтеграції України до ЄС.
"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу", - наголосив український лідер.
Лист був адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, який нині головує в Раді ЄС.
Зеленський також зазначив, що після зміни влади в Угорщині з’явилося більше можливостей для просування переговорів про вступ України до ЄС.
"Настав час рухатися вперед у питанні членства України повноцінним і змістовним чином", - підкреслив президент.
Глава держави подякував європейським партнерам за підтримку під час війни та наголосив, що Україна фактично захищає всю Європу від російської агресії.
"Ми захищаємо Європу - повністю, а не частково, і не напівзаходами, - наголосив Зеленський. - Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі".
Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус "асоційованого члена" ЄС як проміжний варіант між статусом кандидата та повноцінним вступом до блоку. Ідея передбачає участь українських представників у самітах і зустрічах Євросоюзу без права голосу.
У Єврокомісії заявили, що вітають дискусію щодо майбутнього членства України, однак наголосили: будь-які нові формати розширення мають базуватися на принципі заслуг країн-кандидатів та не підміняти повноцінний процес вступу до ЄС.