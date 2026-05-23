Зеленський відповів Мерцу на "урізане" членство України в ЄС, - Reuters

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У листі до керівництва ЄС Зеленський назвав "несправедливою" ідею участі України в Євросоюзі без права голосу. Таким чином президент відповів на пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца щодо можливого проміжного формату інтеграції України до ЄС.

"Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася без права голосу", - наголосив український лідер.

Лист був адресований голові Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, який нині головує в Раді ЄС.

Зеленський також зазначив, що після зміни влади в Угорщині з’явилося більше можливостей для просування переговорів про вступ України до ЄС.

"Настав час рухатися вперед у питанні членства України повноцінним і змістовним чином", - підкреслив президент.

Глава держави подякував європейським партнерам за підтримку під час війни та наголосив, що Україна фактично захищає всю Європу від російської агресії.

"Ми захищаємо Європу - повністю, а не частково, і не напівзаходами, - наголосив Зеленський. - Україна заслуговує на справедливе ставлення та рівні права в Європі".