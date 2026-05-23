Іран і США перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни

США та Ізраїль уже найближчими днями можуть укласти рамкову угоду про припинення війни. При цьому остаточна угода, попередньо, може бути досягнута протягом двох місяців.

Що говорить американська сторона

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що є вірогідність того, що Іран погодиться на угоду щодо припинення війни вже сьогодні або найближчими днями. Йдеться про меморандум про взаєморозуміння.

"Є ймовірність того, що сьогодні, завтра або через пару днів у нас з'явиться що сказати. Певного прогресу досягнуто, певна робота ведеться. Навіть зараз, коли я говорю з вами, робота триває", - сказав Рубіо журналістам, додавши, що сподівається на "хороші новини".

Також він знову повторив, що США вимагають від Ірану повного відкриття Ормузької протоки, а також передачі Тегераном високозбагаченого урану.

"Президент США Дональд Трамп вважає за краще розв'язувати подібні проблеми шляхом переговорів і дипломатичних перемовин. Саме над цим ми зараз і працюємо. Але ця проблема буде вирішена, як ясно дав зрозуміти президент, так чи інакше. Сподіваємося, що це буде зроблено дипломатичним шляхом", - додав держсекретар.

Що каже іранська сторона і коли очікувати остаточної угоди

Після завершення візиту начальника штабу армії Пакистану Асіма Муніра до Тегерану, щоб скоротити розбіжності між США та Іраном, представник іранського МЗС Есмаїл Багаї заявив, що Іран перебуває на завершальному етапі розроблення рамкової угоди про припинення війни.

"Протягом розумного періоду від 30 до 60 днів буде обговорено деталі цих пунктів, і в кінцевому підсумку буде укладено остаточну угоду. Наразі ми перебуваємо в процесі завершення роботи над цими меморандумами про взаєморозуміння", - сказав він державному телеканалу IRIB.

За його словами, насамперед сторони мали намір скласти рамкову угоду (меморандум про взаєморозуміння) з 14 пунктів.

Виходячи зі слів чиновника, зараз є тенденція до зближення, однак це зближення не означає, що сторони досягнуть взаєморозуміння з важливих питань. Тут "йдеться про досягнення угоди, прийнятної для обох сторін, на на основі низки елементів".

Ядерне питання може відійти в сторону

Тим часом видання Al Hadath наводить ще одну заяву Есмаїла Багаї, згідно з якою, ядерне питання не буде частиною запропонованої США угоди. Він стверджує, що в першу чергу буде вирішено питання війни.

"На даному етапі ми не будемо обговорювати деталі ядерного питання. Ми вирішили приділити першочергову увагу нагальному для нас питанню: припиненню війни на всіх фронтах, включно з Ліваном", - наголосив він.

За його словами, Іран хоче, щоб ядерне питання і деякі інші моменти обговорювалися пізніше, протягом уже вищевказаних 30-60 днів.