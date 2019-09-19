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Глава МИД не сообщил Раде все условия выборов в ОРДЛО

Новости » Политика    19.09.2019 - 17:19
Глава МИД не сообщил Раде все условия выборов в ОРДЛО
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

В Раде не услышали от министра МИД всю информацию об условиях выборов в ОРДЛО

Глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко не смог назвать весь перечень условий для проведения выборов на ныне оккупированных территориях Востока Украины. Об этом заявила председатель Комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам народного депутата, глава МИД не может рассказать всю информацию, так как она не может быть в открытом доступе.

"Мы получили не полную информацию. Учитывая то, как нам было объяснено министром иностранных дел, что не вся информация может быть в открытом доступе. К сожалению, у нас не осталось окончательного понимания относительно того, насколько Украина настаивает на конкретных предпосылках относительно безопасности для того, чтобы проводить выборы на оккупированных сегодня территориях Востока Украины. Этот вопрос повис в воздухе. Министр (Вадим Пристайко - ред.) сказал, что об этом якобы еще не договаривались еще", - заявила Клымпуш -Цинцадзе.

По ее словам, на совместном заседании двух комитетов по вопросам внешней политики и евроинтеграции не удалось получить ответы на целый ряд вопросов.

"Перечень условий, на которых настаивает Украина для того, чтобы проводить выборы и затем признавать их или не признавать, вводить или не вводить тот же статус особенностей местного самоуправления тех территорий, нам не было разъяснено", - сообщила депутат.

В то же время, председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко считает, что проведение выборов на Донбассе будет проведено в соответствии с Минскими договоренностями. Так, по словам нардепа, легитимность выборов в ОРДЛО должны оценивать иначе.

"В минских договоренностях говорится, что они должны быть проведены по стандартам ОБСЕ. Если на остальной территории оценка общественности, судов, ЦИК является основным для формирования представления о легитимности выборов, то здесь (на Донбассе - ред.), очевидно, мнение ОБСЕ будет иметь большее значение", - заявил Яременко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что украинские власти официально согласовали так называемую "формулу Штайнмайера". По словам главы МИД Вадима Пристайко, советники "нормандской четверки" договорились о конкретном тексте, в котором написано, что закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов.

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