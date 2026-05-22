ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На фронті стрімко зросла інтенсивність хімічних атак РФ

15:45 22.05.2026 Пт
2 хв
Зафіксовано дсятки тисяч атак
aimg Тетяна Степанова
На фронті стрімко зросла інтенсивність хімічних атак РФ Фото: інтенсивність хімічних атак РФ на фронті стрімко зросла (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування російськими окупантами хімічних боєприпасів на полі бою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер.

За даними Міноборони, якщо у 2023 році їх використання мало переважно епізодичний характер, то починаючи з 2024 року інтенсивність атак стрімко зросла.

Станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення.

Зважаючи на постійні загрози з боку Росії, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері ХБРЯ (хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної) безпеки.

Зокрема, Вебер презентував іноземним колегам важливі проєктні пропозиції:

  • Посилення спроможностей у сфері радіаційного контролю, реагування на радіаційні загрози.
  • Безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання.
  • Підвищення рівня екологічної безпеки на військових об’єктах Міноборони.

Країни G7 наразі опрацьовують представлені проєктні пропозиції для виділення додаткового фінансування та технічної допомоги Силам оборони України.

Росія використовує хімзброю на фронті

Нагадаємо, у липні минулого року стало відомо, що СБУ зафіксувала понад 10 тисяч випадків застосування хімічної зброї російськими військами проти Сил оборони з початку повномасштабної війни.

Правоохоронці з'ясували, що російські підрозділи систематично використовують аерозольні гранати з токсичними речовинами CS і CN, а також ампули з хлорпікрином, щоб виманити українських військових із позицій під вогонь.

Найбільшу кількість таких фактів тоді було зафіксовано на східному напрямку, а також під час ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

У травні 2025 року ЄС покарав Росію санкціями за використання хімічної зброї в Україні, але атаки не припинилися.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони України Хімічна зброя Війна в Україні Хімічна атака
Новини
Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
Аналітика
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі