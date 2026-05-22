На фронті стрімко зросла інтенсивність хімічних атак РФ
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну офіційно зафіксовано понад 13 300 випадків застосування російськими окупантами хімічних боєприпасів на полі бою.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер.
За даними Міноборони, якщо у 2023 році їх використання мало переважно епізодичний характер, то починаючи з 2024 року інтенсивність атак стрімко зросла.
Станом на першу половину 2026 року загальний рівень застосування противником хімічних боєприпасів залишається стабільно високим на всій лінії зіткнення.
Зважаючи на постійні загрози з боку Росії, Україна закликала партнерів посилити підтримку у сфері ХБРЯ (хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної) безпеки.
Зокрема, Вебер презентував іноземним колегам важливі проєктні пропозиції:
- Посилення спроможностей у сфері радіаційного контролю, реагування на радіаційні загрози.
- Безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання.
- Підвищення рівня екологічної безпеки на військових об’єктах Міноборони.
Країни G7 наразі опрацьовують представлені проєктні пропозиції для виділення додаткового фінансування та технічної допомоги Силам оборони України.
Росія використовує хімзброю на фронті
Нагадаємо, у липні минулого року стало відомо, що СБУ зафіксувала понад 10 тисяч випадків застосування хімічної зброї російськими військами проти Сил оборони з початку повномасштабної війни.
Правоохоронці з'ясували, що російські підрозділи систематично використовують аерозольні гранати з токсичними речовинами CS і CN, а також ампули з хлорпікрином, щоб виманити українських військових із позицій під вогонь.
Найбільшу кількість таких фактів тоді було зафіксовано на східному напрямку, а також під час ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.
У травні 2025 року ЄС покарав Росію санкціями за використання хімічної зброї в Україні, але атаки не припинилися.