Чи готує РФ наступ на Півночі: три ознаки, за якими стежить керівництво України

На тлі заяв про можливу загрозу з півночі військово-політичне керівництво України відстежує кілька ознак, які можуть свідчити про підготовку Росії до потенційних наступальних дій на Чернігівсько-Київському напрямку.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі".

За інформацією видання, наразі активність на цьому напрямку та рівень загрози залишаються низькими. Водночас увагу приділяють кільком факторам.

Ознака №1

Перший із них - кількість військ поблизу північних кордонів України. З боку Білорусі, як і раніше, дислокуються чотири батальйони білоруської армії - близько 1900 військових, які постійно ротуються. Достатньої кількості російських сил для наступу ні з боку Білорусі, ні з боку Брянської області РФ наразі не фіксується.

Водночас президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Кремль готує нові мобілізаційні кроки для набору ще 100 тисяч військових.

За даними РБК-Україна, йдеться про можливу нову хвилю мобілізації за зразком осені 2022 року. Вона може стати додатковою до 409 тисяч військових, яких Росія планує набрати цього року за контрактом.

Як зазначає видання, саме ці 100 тисяч військових Кремль може використати для операції на північних рубежах України у разі ухвалення відповідного рішення. Наприкінці 2022 - на початку 2023 року диктатор Володимир Путін мобілізував близько 300 тисяч росіян.

Ознака №2

Другим фактором називають розбудову інфраструктури на півдні Білорусі - нарощення логістичних шляхів, облаштування полігонів і баз, які можуть використовуватися російськими військами в межах так званої "Союзної держави".

Ознака №3

Третя ознака, яку наразі не фіксують, - посилення розвідувальної та диверсійно-розвідувальної діяльності з боку Білорусі та РФ на напрямку можливого удару.

Що відомо про загрозу на північному кордоні України

Загострення навколо північних кордонів триває з середини квітня, коли президент Володимир Зеленський заявив про спроби РФ втягнути Білорусь у війну, розбудову доріг до нашого кордону та облаштування там позицій артилерії.

Згодом глава держави повідомив, що Кремль готує 5 сценаріїв дій. У відповідь на загрози розпочалися масштабні контррозвідувальні заходи у п'яти областях (Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській) для захисту від ДРГ, що передбачає посилені перевірки людей, авто та документів. Паралельно мінується прикордоння та будуються фортифікації.

Тим часом Білорусь і РФ провели спільні ядерні навчання. Вчора білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що "не планує" воювати, якщо не буде агресії проти його країни, та запропонував зустріч Зеленському. В Офісі президента України наголосили, що після 2022 року слова диктатора не мають ваги, тому Київ оцінює лише реальні дії.

Наразі у Білорусі немає ударного кулака Росії - там перебувають лише близько 1500 російських військових, які забезпечують роботу авіації та РЕБ, а всі основні сили ворога зв'язані на сході та півдні України.

За експертною думкою, для реального наступу на північ Москві потрібні сотні тисяч солдатів.