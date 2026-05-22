Росія вперше використала "Шахед" в Африці

14:00 22.05.2026 Пт
Які компоненти виявили всередині дрона?
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Фото: дрон-камікадзе Shahed-136 (Getty Images)
В понеділок, 18 травня, у Малі місцеві повстанці вперше збили російський ударний дрон Shahed-136 ("Гарпія-А1"), який РФ використала для підтримки своїх найманців в Африці.

Як повідомляє РБК-Україна, про це уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив журналістам.

Він зазначив, що це перший підтверджений випадок застосування безпілотника такого типу в регіоні Сахель. Збитий апарат є новою модифікацією серії "КК", яка оснащена функцією повітряного підриву бойової частини.

"Росія дедалі активніше переносить свої військові технології та інструменти війни в інші регіони - зокрема в Африку. І робить це значною мірою за рахунок dual-use компонентів, які продовжують безперешкодно потрапляти на російське виробництво", - зауважив Власюк.

У дроні, який збили у Малі, виявили цивільну електроніку (мікросхеми, транзистори, діоди та реле), яку можна вільно придбати на відкритому ринку. Зокрема, йдеться про деталі компанії STMicroelectronics, а також китайських виробників:

  • Mornsun;
  • Wayon Electronics;
  • GigaDevice;
  • Shenzhen Codaca Electronic;
  • NCR Industrial.

Ця ж типова конфігурація електроніки зустрічається і в дронах, які Росія застосовує у війні проти України. Ситуація в Малі демонструє, як швидко цивільні технології стають інструментом експорту війни.

Власюк зазначив, що доки постачання таких компонентів до РФ не контролюється жорстко, російське виробництво дронів продовжуватиме масштабуватися разом із географією їхнього застосування.

Нагадаємо, під час повітряної атаки в ніч на 7 квітня російські війська застосували проти України модифікований ударний безпілотник "Герань-2".

Під час огляду виявлених уламків фахівці зафіксували рівень гамма-випромінювання на рівні 12 мкЗв/год, що суттєво перевищує допустимі показники та може становити загрозу для здоров’я людей.

Крім того, нещодавно в ГУР розібрали новий російський безпілотник зі штучним інтелектом під назвою "Клин". Усередині його оптико-електронних систем фахівці виявили компоненти виробництва Китаю, США, Тайваню, Австралії, Швейцарії та Південної Кореї.

