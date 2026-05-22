В Україні оголосили штормове попередження: які області під загрозою

15:59 22.05.2026 Пт
1 хв
Синоптики просять людей бути максимально уважними та обережними
aimg Анастасія Никончук
В Україні оголосили штормове попередження: які області під загрозою Ілюстративне фото: гроза (GettyImages)
Синоптики Укргідрометцентру попередили про несприятливі погодні умови 23 травня. За даними фахівців, у низці регіонів України очікуються грози, подекуди можливі град і сильні пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС України.

Де очікується погіршення погоди

У суботу, 23 травня, грози прогнозують у східних і південних областях України. Також несприятливі погодні умови очікуються в Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.

За інформацією синоптиків, в окремих районах можливий град, а швидкість шквалів може сягати 15-20 метрів на секунду.

Які наслідки можливі

В Укргідрометцентрі попередили, що погіршення погодних умов здатне вплинути на роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Крім того, грози та сильний вітер можуть ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг.

Фахівці рекомендують враховувати погодну ситуацію під час планування поїздок і бути обережними під час негоди.

Нагадуємо, що в країнах Західної Європи найближчими днями прогнозують різке підвищення температури повітря. Синоптики попереджають, що Велика Британія, Франція та Іспанія зіткнуться з першою з початку сезону масштабною хвилею спеки, а показники термометрів у низці регіонів можуть оновити рекорди для цього періоду року.

Більше по темі:
Погода Гідрометцентр
