Росія знищила склад гуманітарної допомоги ООН у Дніпрі

15:45 22.05.2026 Пт
В ООН засудили російський удар по гуманітарному об’єкту
aimg Юлія Голованова
Росія знищила склад гуманітарної допомоги ООН у Дніпрі Фото: удар росії по складу гуманітарної допомоги ООН у Дніпрі (GettyImages)
Внаслідок російського удару по Дніпру було знищено склад гуманітарної допомоги ООН у справах біженців. В організації заявили про загибель працівників складу та втрату допомоги для тисяч переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УВКБ ООН.

За словами представниці агентства Кароліни Кастель-Холлінгсворт, внаслідок удару загинули двоє працівників складу.

"Я висловлюю найглибші співчуття родинам двох працівників складу, які загинули внаслідок цього жахливого нападу", - заявила вона.

Також представниця ООН висловила співчуття родинам інших цивільних, які загинули через російські атаки по Україні за останню добу.

Склад був уражений балістичною ракетою, після чого на місці виникла масштабна пожежа. За попередніми оцінками, було знищено близько 900 палет гуманітарної допомоги загальною вартістю понад 1 мільйон доларів.

Вся ця допомога призначалася для переселенців та постраждалих від війни мешканців Дніпропетровська область та інших прифронтових регіонів.

Серед знищених запасів були:

  • ковдри;
  • матраци;
  • гігієнічні набори;
  • будівельні матеріали для ремонту пошкодженого житла.

В ООН нагадали про захист гуманітарних місій

В ООН наголосили, що гуманітарні працівники та гуманітарні об’єкти перебувають під захистом міжнародного права.

"Ці напади мають припинитися", - заявила Кастель-Холлінгсворт.

Наразі агентство працює з українською владою та партнерами над поповненням запасів допомоги та пошуком нових складських приміщень.

Нагадаємо, що раніше російські військові вже атакували FPV-дронами автомобілі гуманітарної місії ООН у Корабельному районі Херсона.

