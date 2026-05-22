В Україні вперше відреагували на ідею Мерца про спецстатус в ЄС

15:40 22.05.2026 Пт
Що є найголовнішою метою для Києва?
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот aimg Дмитро Левицький
В Україні вперше відреагували на ідею Мерца про спецстатус в ЄС Фото: Тарас Качка (Getty Images)
Найголовніша теза у листі німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо спецстатусу України в ЄС - акцент на повноправному членстві і заклик до негайного викриття усіх кластерів в переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки журналістам та заяву глави МЗС Андрія Сибіги на онлайн-брифінгу.

Качка наголосив, на сьогоднішній день це є найголовнішою метою для України.

"Лист містить досить чіткий акцент на те, що всі ідеї викладені в цьому листі спрямовані на те, щоб швидше допомогти Україні інтегруватися і повноцінно вступити в Євросоюз, в різних форматах, на цьому є наголос. Тому ризик того, що мова йде про якісь альтернативи, усунуто", - розповів він.

Віцепрем'єр-міністр додав, що сама назва та зміст пропозицій потребують обговорення і узгодження. Він зауважив, що це перша пропозиція і ці ідеї проговорювались в понеділок у Берліні.

Позиція України

"Президент України озвучував позицію щодо членства України. Вона незмінна. Поки тривають дискусії, триває пошук модальності, яка може призвести до членства. Вони мають місце, але вони не можуть підмінити нашої стратегічної позиції: повноцінне, повноправне членство в ЄС", - підкреслив Сибіга.

Він зазначив, що, виходячи з цих позицій, ставився б до будь-яких ініціатив, які виникають в тих чи інших столицях.

"Вони є публічними і не публічними. Ми обізнані з цими думками, з нами радяться. Але позиція України - повноправне і повноцінне членство в ЄС. І ми також представляємо наше бачення, як ми можемо цього досягати", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, у Єврокомісії зробили заяву після отримання листа від Фрідріха Мерца щодо "асоційованого членства" для України. Речник ЄК наголосив, що будь-які іноваційні рішення щодо євроінтеграції мають базуватися на ключовому принципі ЄС.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна розраховує стати членом Євросоюзу вже у 2027 році. Водночас у низці європейських країн такі терміни називають надто оптимістичними.

Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
