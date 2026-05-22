Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Президент детально обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським активність на фронті.

Так, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб.

Зокрема, знищеними - майже 86 тисяч осіб, важкопораненими - щонайменше 59 тисяч окупантів, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців.

"У прикордонні Сумської області досягаємо визначених цілей. Продовжуємо знищувати російський особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках. Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків", - зазначив Зеленський.