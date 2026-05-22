Долар вийшов на новий максимум, євро росте: НБУ оновив курс валют на 25 травня

16:15 22.05.2026 Пт
2 хв
Офіційні курси долара та євро знову підвищилися, а банкір пояснив ризики спроб заробітку на валютних коливаннях
aimg Анастасія Мацепа
Долар вийшов на новий максимум, євро росте: НБУ оновив курс валют на 25 травня Фото: Національний банк України підвищив офіційні курси долара та євро (Getty Images)
Нацбанк третій день поспіль підвищує долар до максимуму. На понеділок курс встановлено на рекордному рівні у 44,26 гривні.

Яким буде курс валют у понеділок, 25 травня та чому не потрібно намагатисся заробити на валютних коливаннях – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар зріс із 44,23 грн до 44,26 грн і оновив локальний максимум.
  • Євро підвищився з 51,30 грн до 51,33 грн.
  • Обидві валюти демонструють помірне зростання.
  • Експерт радить не спекулювати на різниці курсу долара та євро.

Курс валют НБУ

НБУ оновив офіційні курси валют на 25 травня, зафіксувавши подальше зростання долара та євро. Долар вийшов на новий локальний максимум і становить 44,26 грн, піднявшись із 44,23 грн (+3 коп).

Євро також зріс – до 51,33 грн проти 51,30 грн раніше (+3 коп).

Загальна динаміка свідчить про помірне посилення іноземних валют відносно гривні.

Курс валют НБУ на 25 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому не варто заробляти на коливаннях долара та євро

Віцепрезидент Асоціації українських банків та голова правління Глобус банку Сергій Мамедов у коментарі для РБК-Україна зазначив, що спроби заробити на коливаннях крос-курсу євро/долар для більшості громадян є малоефективними.

За його словами, ключова проблема полягає у спреді між купівлею та продажем валюти в банках і обмінниках, який фактично ''з’їдає'' потенційний прибуток.

Він також наголосив, що валютний ринок є глобальним і формується великими фінансовими гравцями, тому приватним особам складно отримати стабільний дохід від таких операцій.

Натомість банкір радить українцям орієнтуватися не на спекуляції, а на диверсифікацію заощаджень між доларом і євро залежно від майбутніх витрат.

Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
