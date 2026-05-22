В ЄС пояснили, чому не бачать Білорусь посередником у переговорах щодо України

16:26 22.05.2026 Пт
2 хв
У ЄС відреагували на спроби Лукашенка втрутитися у процес мирного врегулювання
aimg Сергій Козачук
В ЄС пояснили, чому не бачать Білорусь посередником у переговорах щодо України Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Європейський Союз повністю відкидає можливість участі Мінська у ролі посередника у майбутніх мирних переговорах. Причиною є багаторічна підтримка білоруським режимом російської військової агресії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Хіппер під час брифінгу в Брюсселі.

Читайте також: Україна готова до переговорів цими тижнями: Зеленський чекає того ж від Москви

Нульова довіра до Мінська

Коментуючи заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про готовність долучитися до мирного процесу, у Єврокомісії наголосили на відсутності будь-якого кредиту довіри до керівництва Білорусі.

"Коли йдеться про довіру до режиму Лукашенка, то довіри до нього нуль. Навіть немає сенсу коментувати питання їхнього посередництва. Ми прагнемо до довготривалого та справедливого миру в Україні", - підкреслила Аніта Хіппер.

Вона також додала, що наразі всередині ЄС продовжуються дискусії щодо того, якими мають бути умови та поступки з боку Російської Федерації для досягнення тривалого миру.

Водночас Брюссель наразі не фіксує жодної доброї волі з боку Москви для ведення змістовного діалогу.

Мирні переговори та роль ЄС

Нагадаємо, останніми днями активізувалися дипломатичні дискусії щодо можливого відновлення мирного процесу. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів найближчими тижнями за участю Європи та США.

За його словами, Київ мав хороші контакти з американською стороною, проте головним залишається питання, чи готова до реального діалогу Москва, чи росіяни знову спробують сховатися від дипломатії.

Водночас у Європейському Союзі розпочали підготовку до потенційного переговорного процесу. Як стало відомо, ЄС обговорить кандидатів для переговорів з РФ, серед яких розглядають кандидатури колишнього голови Європейського центрального банку Маріо Драгі, ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель, а також чинного президента Фінляндії Александра Стубба.

Очікується, що міністри закордонних справ країн блоку предметно обговорять ці кандидатури під час зустрічі на Кіпрі.

Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі