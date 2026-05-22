В ЄС пояснили, чому не бачать Білорусь посередником у переговорах щодо України

Європейський Союз повністю відкидає можливість участі Мінська у ролі посередника у майбутніх мирних переговорах. Причиною є багаторічна підтримка білоруським режимом російської військової агресії проти України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Хіппер під час брифінгу в Брюсселі.

Нульова довіра до Мінська

Коментуючи заяви самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про готовність долучитися до мирного процесу, у Єврокомісії наголосили на відсутності будь-якого кредиту довіри до керівництва Білорусі.

"Коли йдеться про довіру до режиму Лукашенка, то довіри до нього нуль. Навіть немає сенсу коментувати питання їхнього посередництва. Ми прагнемо до довготривалого та справедливого миру в Україні", - підкреслила Аніта Хіппер.

Вона також додала, що наразі всередині ЄС продовжуються дискусії щодо того, якими мають бути умови та поступки з боку Російської Федерації для досягнення тривалого миру.

Водночас Брюссель наразі не фіксує жодної доброї волі з боку Москви для ведення змістовного діалогу.