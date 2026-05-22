Іран хоче "данину" за прохід через Ормуз і втягує в це ще одну країну
Іран веде переговори з Оманом щодо створення постійної системи стягнення плати за прохід Ормузькою протокою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Іран та Оман повинні мобілізувати всі свої ресурси як для забезпечення безпеки, так і для найбільш ефективного управління судноплавством", - сказав посол Ірану у Франції Мохаммад Амін-Неджад.
Він зауважив, що це спричинить витрати, і додав, що ті, хто хоче отримати вигоду від цього потоку, також повинні будуть внести свою частку. Іранський посол зазначив, що система буде прозорою.
"І якщо сьогодні є якесь бажання поліпшити ситуацію, необхідно знайти рішення, щоб усунути корінь проблеми", - заявив він.
Реакція Трампа
Президент США Дональд Трамп виступив проти платного проходження Ормузькою протокою. Лідер країни прагне, щоб вона була доступна до всіх.
"Ми хочемо, щоб вона була відкритою, ми хочемо, щоб вхід був безкоштовним, ми не хочемо плати за проїзд", - наголосив Трамп.
Нагадаємо, переговори між США та Іраном зайшли у глухий кут через низку принципових розбіжностей. Тегеран запропонував передати понад 400 кг збагаченого урану на зберігання Росії, однак Венс відхилив цю пропозицію.
У Вашингтоні наполягають, що Іран має повністю відмовитися від урану, а не передавати його третій стороні.
Зазначимо, Іран зі свого боку офіційно висунув шість умов для досягнення миру, серед яких - вимога фінансової компенсації від США за завдані внаслідок ударів збитки.
Водночас у США розглядають можливість тимчасового послаблення нафтових санкцій проти Ірану та допускають обмежену цивільну ядерну діяльність як потенційну поступку в межах переговорного процесу.