Дефіцит бензину в Севастополі: окупанти ввели ліміти на продаж
З вечора 21 травня окупований Севастополь охопив паливний дефіцит. Влада обмежила відпуск бензину до 20 літрів на авто, на заправках утворилися черги, а ціни перетнули позначку 100 рублів за літр.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські телеграм-канали та заяву окупаційної адміністрації Севастополя.
Заступник окупаційного голови міста Павло Ієно оголосив про обмеження продажу пального - не більше 20 літрів в одну каністру або машину.
Офіційне пояснення - боротьба з "ажіотажним попитом". Неофіційне - чиновник озвучив сам: "Існують певні логістичні складнощі, причина яких, гадаю, всім відома".
Телеграм-канал "ЧП Севастополь" зафіксував ситуацію на заправках мереж "АТАН" і "ТЕС": на табло або прочерки навпроти окремих марок палива, або ціни, що різко вирізняються на тлі звичних.
"Ціни летять у космос. Сотий перевалив за 100 рублів", - констатують автори каналу.
Окупаційний керівник Севастополя Михайло Развожаєв намагався заспокоїти містян: АІ-92, АІ-95 і дизель у місті є, але "не на всіх станціях". Дизельне паливо - лише за талонами. Нові поставки анонсувалися на вечір 22 травня.
Нагадаємо, паливна криза в Росії має системний характер і поглиблюється під ударами українських дронів.
18 травня Сили оборони атакували НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово, а вже 20 травня завод зупинив половину потужностей - зокрема установку первинної переробки, яка забезпечує 53% виробництва підприємства.
NORSI є другим за величиною виробником бензину в Росії.
Окремо в ніч на 21 травня після удару дронів спалахнув Сизранський НПЗ - понад 800 кілометрів від кордону України.