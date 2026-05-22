"Може ще Сігал?": Сибіга висміяв вимоги Кремля зробити Шредера переговірником від Європи

16:10 22.05.2026 Пт
2 хв
Сибіга назвав імена, які Кремль точно не побачить за столом переговорів
aimg Олена Чупровська aimg Дмитро Левицький
"Може ще Сігал?": Сибіга висміяв вимоги Кремля зробити Шредера переговірником від Європи Фото: міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відкинув ідею Кремля щодо участі колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера у переговорах. Заодно він висміяв підхід Москви до підбору посередників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг Андрія Сибіги для медіа.

Читайте також: Україна відреагувала на ідею призначити Шредера переговорником від ЄС

"Точно не Шредер"

На питання про можливих переговірників з боку Європи Сибіга відповів чітко:

"Але це точно не Шредер. І я зразу на упередження, щоб росіяни більше не пропонували, там Жерар Депардьє, Стівен Сігал, не знаю, може Орбана ще притягнуть в переговорники з їхнього боку", - заявив міністр.

Конкретних імен офіційних кандидатів він не назвав - дипломатичний процес ще триває.

Сибіга пояснив, що питання формату представництва досі обговорюється. Варіанти - група країн, група лідерів або якийсь окремий механізм. Президент України Володимир Зеленський найближчим часом обговорюватиме це в різних форматах, зокрема у форматі І3.

Головна вимога - швидкість і чіткі завдання. "Це не повинно бути затяжним", - наголосив він.

Окремо Сибіга попередив проти індивідуальних контактів лідерів з главою Кремля Владіміром Путіним. Після пропозиції України щодо формату посередництва надійшло кілька звернень у стилі "а давайте я".

"Так не повинно бути. Це слабкість, це розділення Європи. Власне, цього чекає і Путін, аби почали до нього звертатися окремі лідери чи представники", - сказав Сибіга.

На його думку, Європа має виступати єдиним голосом. І у неї є для цього реальні важелі - санкції та заморожені активи.

Також Сибіга підкреслив: усі параметри ролі Європи у мирному процесі визначатимуться разом з Україною. Без неї цей процес просто неможливий.

Нагадаємо, Кремль пропонував залучити Шредера - колишнього канцлера Німеччини та давнього друга Путіна - як посередника у можливих переговорах.

Детальніше про те, хто такий Герхард Шредер і навіщо він потрібен Росії, розповідало РБК-Україна.

Тим часом міністри закордонних справ ЄС планують обговорити кандидатів на роль переговірника з Росією. За даними видання Financial Times, у списку з'явилося нове ім'я.

Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі
Наступ на Київ чи "буферна зона": що задумала РФ та чи реальна загроза з Півночі