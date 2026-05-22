ЗАЕС за крок від блекауту: МАГАТЕ терміново просить про перемир'я

Запорізька АЕС тримається на єдиній резервній лінії електропостачання. МАГАТЕ веде переговори про локальне перемир'я, щоб встигнути її відремонтувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Одна лінія на весь реактор

З 24 березня ЗАЕС живиться виключно від резервної лінії 330 кВ "Феросплавна-1". Головну лінію 750 кВ "Дніпровська" тоді відключили.

За цей час на станції зафіксували три окремі випадки повного зникнення зовнішнього живлення. МАГАТЕ зараз домовляється з Україною та Росією про тимчасове локальне припинення вогню - щоб провести ремонт.

Дрони над станцією та містом

Команда МАГАТЕ на ЗАЕС дізналася про кілька атак безпілотників поблизу об'єкта та у сусідньому Енергодарі, де живе більшість персоналу станції. Зокрема, в одній з атак, за даними, було задіяно до 40 дронів.

У суботу дрон із вибухівкою нібито впав біля машинного залу першого енергоблоку, але не вибухнув - жертв і пошкоджень не було. Команда МАГАТЕ не змогла підтвердити цей факт: станція повідомила про інцидент лише через два дні, а уламки вже прибрали.

"Присутність дронів та вибухівки на атомній електростанції є неприйнятною, оскільки вона різко збільшує і без того значні ризики для ядерної безпеки", - заявив Гроссі.