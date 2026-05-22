Виходу немає. Законопроект про податок на посилки потрібно ухвалити, - Марченко

Законопроект про оподаткування посилок є необхідною умовою для отримання фінансування від МВФ та Європейського Союзу, і його необхідно ухвалити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка на круглому столі щодо змін у податковому законодавстві.

"Є зовнішній тиск з цього питання, є зовнішній запит. У нас немає можливості зняти це питання або якимось чином передомовитися", - сказав Марченко.

Він наголосив, що законопроект доведеться прийняти в будь-якому разі.

"Іншого виходу немає. Зовнішній тиск (для прийняття документа - ред.), думаю, доведеться збалансувати внутрішнім тиском", - зазначив міністр.