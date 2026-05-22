Виходу немає. Законопроект про податок на посилки потрібно ухвалити, - Марченко

14:40 22.05.2026 Пт
2 хв
Є зовнішній тиск щодо цього питання
aimg Тетяна Степанова aimg Юрій Дощатов
Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (Getty Images)
Законопроект про оподаткування посилок є необхідною умовою для отримання фінансування від МВФ та Європейського Союзу, і його необхідно ухвалити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів України Сергія Марченка на круглому столі щодо змін у податковому законодавстві.

"Є зовнішній тиск з цього питання, є зовнішній запит. У нас немає можливості зняти це питання або якимось чином передомовитися", - сказав Марченко.

Він наголосив, що законопроект доведеться прийняти в будь-якому разі.

"Іншого виходу немає. Зовнішній тиск (для прийняття документа - ред.), думаю, доведеться збалансувати внутрішнім тиском", - зазначив міністр.

Нагадаємо, ухвалення законопроєкту про податок на посилки з-за кордону - одна з обов'язкових вимог у межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Виконати її потрібно до кінця травня.

Також це питання може увійти й до умов кредиту від Європейського Союзу.

За даними РБК-Україна, ЄС може прив'язати частину фінансової допомоги Україні на 8,4 млрд євро саме до ухвалення закону про ПДВ на іноземні посилки. Перший транш Україна може отримати вже у червні.

До того ж раніше Євросоюз розглядав можливість жорсткіших умов для всього пакета кредиту на 90 млрд євро. Частину виплат планували поставити в залежність від виконання податкових реформ.

Сьогодні голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев заявив, що голосування щодо податку на іноземні посилки може відбутися вже наступного тижня. Частина депутатів, які раніше були проти, змінили позицію.

Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
