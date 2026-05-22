ua en ru
Пт, 22 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп розчарований НАТО і це буде темою "найважливішого в історії" саміту, - Рубіо

13:17 22.05.2026 Пт
2 хв
Рубіо натякнув на серйозні розмови лідерів Альянсу
aimg Ірина Глухова
Трамп розчарований НАТО і це буде темою "найважливішого в історії" саміту, - Рубіо Фото: президент США Дональд Трамп та генсек НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У липні на саміті НАТО в Анкарі (Туреччина) будуть обговорювати "розчарування" американського президента Дональда Трампа щодо Альянсу.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна за посиланням на The Guardian.

Читайте також: Вихід США з НАТО надасть Києву можливості, - постпред України в Альянсі

Рубіо назвав майбутній саміт в Анкарі "одним із найважливіших самітів лідерів в історії НАТО", оскільки лідерам, за його словами, доведеться реагувати на "розчарування" Трампа "реакцією альянсу на наші операції на Близькому Сході".

"Це питання доведеться вирішити, це питання не буде вирішено чи розглянуто сьогодні. Це питання мають обговорити лідери", - сказав він.

Також держсекретар США відзначив заяву Трампа щодо направлення 5 тисяч військових до Польщі.

"Сполучені Штати продовжують мати глобальні зобов’язання, які вони повинні виконувати щодо розгортання наших сил, і це постійно вимагає від нас перегляду того, де ми розміщуємо війська. Це не є покаранням, це просто щось, що триває, і це існувало раніше", - додав Рубіо.

Вихід США з НАТО

Союзники по НАТО загалом не сприймають погрози Трампа буквально - але, за даними Politico, країни вже готові європейські запасні союзи на випадок кризи в альянсі.

Західні ЗМІ писали, що в адміністрації склали список "неслухняних" країн НАТО, яким президент нібито не хоче помститися.

Reuters повідомляло, що Вашингтон розглядає кілька варіантів "покарань" для країн, які відмовилися підтримати США у війні проти Ірану.

На тлі суперечок із союзниками Трамп ухвалив рішення щодо скорочення військового контингенту США в Німеччині.

Він також допускав, що скоротить чисельність американських військ в Іспанії та Італії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Марко Рубіо
Новини
Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
Зеленський заінтригував заявою щодо Сумської області
Аналітика
Зарплати до $8000 та бронь від мобілізації: як український ВПК бореться з дефіцитом кадрів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Зарплати до $8000 та бронь від мобілізації: як український ВПК бореться з дефіцитом кадрів