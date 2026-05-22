Банкрутство з’їдає російський бізнес, підприємці масово в боргах, - ЗМІ
У Росії стрімко збільшується кількість індивідуальних підприємців (ІП), які офіційно визнають себе фінансово неспроможними через борги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Ведомости".
Протягом першого кварталу 2026 року кількість банкрутств індивідуальних підприємців у РФ зросла на 29% порівнянні з минулим роком - до 8146 випадків. Йдеться про бізнесменів із боргами понад 1 млн рублів (14 тисяч доларів), які звернулися до суду.
Цей показник у 2,6 раза перевищує дані за аналогічний період 2024 року та у 3,3 раза - за перший квартал 2023 року.
Загалом за січень-березень поточного року статус банкрута через суд отримали 137 466 росіян, а у позасудовому порядку - ще 16 400 осіб. Водночас суди почали частіше відмовляти у списанні боргів - кількість відмов зросла у 2,6 раза.
Чому закривається бізнес у РФ
Загальна сума вимог кредиторів до банкрутів зросла на 20% і досягла 293,1 млрд рублів (4,1 млрд доларів). Найчастіше фінансові претензії висувають:
- банки (55% випадків);
- колектори (20%);
- податкові органи (19%).
За словами російських експертів, масове банкрутство бізнесу є результатом підвищення податкового навантаження, падіння купівельної спроможності населення та високої ключової ставки.
Крім того, понад половина російських компаній (53%) наразі потерпають від касових розривів, а 27% - з браком коштів на поточні витрати.
При цьому процедура банкрутства в РФ має "похоронний" характер. Зокрема, суди майже одразу переходять до розпродажу майна боржників, а плани реструктуризації в поточних економічних реаліях практично неможливо реалізувати.
Нагадаємо, Кремль навмисно маніпулює економічною статистикою. Зокрема, офіційні показники не відображають реального стану російської економіки, що ускладнює оцінку фактичного впливу санкцій та витрат на війну.
Водночас Bloomberg зазначає, що навіть високі ціни на нафту не здатні зупинити уповільнення економіки РФ. За їхніми оцінками, у першому кварталі 2026 року російський ВВП міг продемонструвати спад і проблеми лише поглиблюються.