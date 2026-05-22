Банкрутство з’їдає російський бізнес, підприємці масово в боргах, - ЗМІ

У Росії стрімко збільшується кількість індивідуальних підприємців (ІП), які офіційно визнають себе фінансово неспроможними через борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " Ведомости ".

Протягом першого кварталу 2026 року кількість банкрутств індивідуальних підприємців у РФ зросла на 29% порівнянні з минулим роком - до 8146 випадків. Йдеться про бізнесменів із боргами понад 1 млн рублів (14 тисяч доларів), які звернулися до суду.

Цей показник у 2,6 раза перевищує дані за аналогічний період 2024 року та у 3,3 раза - за перший квартал 2023 року.

Загалом за січень-березень поточного року статус банкрута через суд отримали 137 466 росіян, а у позасудовому порядку - ще 16 400 осіб. Водночас суди почали частіше відмовляти у списанні боргів - кількість відмов зросла у 2,6 раза.

Чому закривається бізнес у РФ

Загальна сума вимог кредиторів до банкрутів зросла на 20% і досягла 293,1 млрд рублів (4,1 млрд доларів). Найчастіше фінансові претензії висувають:

банки (55% випадків);

колектори (20%);

податкові органи (19%).

За словами російських експертів, масове банкрутство бізнесу є результатом підвищення податкового навантаження, падіння купівельної спроможності населення та високої ключової ставки.

Крім того, понад половина російських компаній (53%) наразі потерпають від касових розривів, а 27% - з браком коштів на поточні витрати.

При цьому процедура банкрутства в РФ має "похоронний" характер. Зокрема, суди майже одразу переходять до розпродажу майна боржників, а плани реструктуризації в поточних економічних реаліях практично неможливо реалізувати.