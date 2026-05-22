Дрони-"ждуни" дистанційно мінують дороги біля Часового Яру, - військовий

13:21 22.05.2026 Пт
Як окупанти полюють на колони ЗСУ біля Часового Яру?
aimg Олена Чупровська
Дрони-"ждуни" дистанційно мінують дороги біля Часового Яру, - військовий Фото: як окупанти намагаються відрізати постачання ЗСУ на Донеччині (Getty Images)
Росіяни перетворили дороги біля Часового Яру на мінне поле. Дрони-"ждуни" і вибухівка з повітря щодня ускладнюють постачання українських підрозділів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі "Суспільного" сказав пресофіцер 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Костянтин Мельников.

Міни з дронів і "ждуни" на узбіччях

Окупанти цілеспрямовано мінують логістичні маршрути Сил оборони в районі Часового Яру та Костянтинівки на Донеччині.

"Така ситуація традиційна для будь-яких логістичних шляхів, бо зараз головна задача противника - ускладнити, або унеможливити, проте йому це не вдається, будь-яку логістику. Тому дрони-"ждуни" противнику в цьому допомагають", - розповів Костянтин Мельников.

За його словами, ворог використовує кілька методів мінування:

  • дрони-"ждуни", які чекають техніку прямо на дорозі;
  • скидання вибухових пристроїв з безпілотників;
  • магнітні міни.

Як військові перевіряють дороги

Перед кожним виїздом бійці проводять аеророзвідку маршруту.

"Наші військові змушені постійно "проходити" ці шляхи: або дроном зверху пролітати над дорогами, розміновувати. Замінування доріг зараз доволі часте явище на цій ділянці фронту", - розповів пресофіцер.

Якщо виявляють "ждун", його намагаються знищити прицільно - так, щоб сам дрон не встиг відреагувати, або відпрацьовують по ньому FPV-безпілотником.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ досягають визначених цілей у прикордонні Сумської області. За його словами, з початку 2026 року втрати російської армії на фронті перевищили 145 тисяч осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, частина високопосадовців Кремля визнає, що війна зайшла у глухий кут. За даними Bloomberg, безпечного виходу з цієї ситуації для режиму наразі немає.

