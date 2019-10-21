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В ГФС планируют сократить количество проверок бизнеса и судебных исков

Новости » Экономика    21.10.2019 - 17:03
В ГФС планируют сократить количество проверок бизнеса и судебных исков
Фото: Сергей Верланов (пресс-служба)

В налоговой заявляют, что хотят создать благоприятные условия для работы бизнеса

Глава Государственной фискальной службы Сергей Верланов, заявил, что подконтрольное ему ведомство планирует уменьшить количество проверок бизнеса и судовых исков. Об этом он сообщил во время мероприятия, организованного "Европейской бизнес-ассоциацией".

Он заявил, что налоговая планирует увеличить количество выигранных дел в судах.

"Это означает также уменьшение количества исков. Потому что в суд будем идти только, когда будем иметь сильную позицию", - сказал Верланов.

По его словам, ведомство также планирует сократить количество проверок бизнеса.

"Мы должны предоставлять качественный сервис налогоплательщикам, сократить количество проверок благодаря повышению аналитической работы... Ведь если бизнесу не будет хорошо, то он не заработает денег, а если он не заработает денег, то не будет с чего собирать налоги", - подчеркнул Верланов.

Напомним, ранее Верланов заявил, что электронные регистраторы расчетных операций будут бесплатными, поэтому украинским предпринимателям не придется тратить дополнительные средства на кассовые аппараты и это сделает их богаче.

Ранее РБК-Украина писало, что с 1 октября 2020 года вводится обязательность использования регистраторов расчетных операций (РРО) для отдельных физических лиц - предпринимателей (ФЛП) на второй и четвертой группе.

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