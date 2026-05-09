Навколо Москви будують ще одне "кільце" ППО, - ЗМІ
Навколо Москви почали споруджувати ще одне "кільце" з позицій ППО, зокрема із зенітно-ракетних комплексів "Панцир" на вежах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську редакцію "Радіо Свобода".
"Радіо Свобода" з’ясувало це за допомогою OSINT-ентузіастів, вивчаючи супутникові знімки Московської області та сусідніх областей.
На першу вежу нового "кільця" журналісти натрапили ще 16 лютого, коли їм вдалося геолокувати фото сліду від ракети ППО біля міста Кашира у Московській області.
Наразі кількість систем ППО, якими оточили Москву з 2023 року, перевищила 100 одиниць.
Водночас незадовго до 9 травня резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї заблюрили на "Яндекс.Картах".
Раніше пошуковик "Яндекс" блюрив на супутниковій карті лише військові об'єкти та підприємства ВПК.
Як відомо, за кілька років валдайську резиденцію Путіна, де багато часу проводить Аліна Кабаєва з його синами, оточили більш як 25 системами ППО.
Атаки дронів на Москву
Нагадаємо, за п’ять днів до параду, вночі 4 травня, безпілотник атакував Москву. Вибух пролунав за 6 кілометрів від Кремля - на вулиці Мосфільмівській.
Постраждалих немає. Мер міста Сергій Собянін підтвердив факт атаки. Одночасно дрони фіксували і в небі над Самарою.
7 травня у Московській області місцеві жителі повідомляли про польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО в багатьох районах. У Наро-Фомінську зафіксована атака на виробничо-логістичний комплекс "Нара", що належить Міноборони Росії.