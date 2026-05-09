ua en ru
Сб, 09 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Навколо Москви будують ще одне "кільце" ППО, - ЗМІ

13:39 09.05.2026 Сб
2 хв
Схоже, російську столицю намагаються захистити від українських дронів і ракет
aimg Тетяна Степанова
Навколо Москви будують ще одне "кільце" ППО, - ЗМІ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Навколо Москви почали споруджувати ще одне "кільце" з позицій ППО, зокрема із зенітно-ракетних комплексів "Панцир" на вежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську редакцію "Радіо Свобода".

"Радіо Свобода" з’ясувало це за допомогою OSINT-ентузіастів, вивчаючи супутникові знімки Московської області та сусідніх областей.

На першу вежу нового "кільця" журналісти натрапили ще 16 лютого, коли їм вдалося геолокувати фото сліду від ракети ППО біля міста Кашира у Московській області.

Наразі кількість систем ППО, якими оточили Москву з 2023 року, перевищила 100 одиниць.

Навколо Москви будують ще одне &quot;кільце&quot; ППО, - ЗМІ

Фото: навколо Москви будують ще одне "кільце" ППО ("Радіо Свобода")

Водночас незадовго до 9 травня резиденцію російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї заблюрили на "Яндекс.Картах".

Раніше пошуковик "Яндекс" блюрив на супутниковій карті лише військові об'єкти та підприємства ВПК.

Навколо Москви будують ще одне &quot;кільце&quot; ППО, - ЗМІ

Фото: резиденцію Путіна на Валдаї заблюрили на "Яндекс.Картах" ("Радіо Свобода")

Як відомо, за кілька років валдайську резиденцію Путіна, де багато часу проводить Аліна Кабаєва з його синами, оточили більш як 25 системами ППО.

Атаки дронів на Москву

Нагадаємо, за п’ять днів до параду, вночі 4 травня, безпілотник атакував Москву. Вибух пролунав за 6 кілометрів від Кремля - на вулиці Мосфільмівській.

Постраждалих немає. Мер міста Сергій Собянін підтвердив факт атаки. Одночасно дрони фіксували і в небі над Самарою.

7 травня у Московській області місцеві жителі повідомляли про польоти безпілотників, вибухи та роботу ППО в багатьох районах. У Наро-Фомінську зафіксована атака на виробничо-логістичний комплекс "Нара", що належить Міноборони Росії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Путін Російська Федерація Москва ППО Війна в Україні
Новини
США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - WSJ
США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - WSJ
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"