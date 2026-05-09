У Путіна зашкалює параноя: охорона знімає з чиновників РФ навіть годинники

03:17 09.05.2026 Сб
3 хв
Окрім телефонів у відвідувачів стали забирати навіть механічні годинники, проте це правило стосується не всіх
Пилип Бойко
Фото: диктатор РФ Путін (Getty Images)
Чиновники РФ різного ранку, які зустрічаються з диктатором РФ Путіним, тепер повинні здавати ФСО наручні годинники, навіть механічні. Ця вимога несподівано стала діяти вже з середини квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опозиційний Кремлю проєкт "Можем объяснить".

Два джерела, обізнані з ситуацією, підтвердили журналістам нові правила.

"Телефони заборонені вже давно, тепер до цих вимог додалися й годинники - як електронні, так і механічні", — сказав один зі співрозмовників проєкту.

Самі журналісти теж переконались, що на руках чиновників, які зустрічаються з Путіним, дійсно немає годинників. Наприклад, хронометри "забув" одягнути голова Тамбовської області Євген Первишов, хоча він носить годинник як у повсякденному житті, так і на офіційних заходах. Не було годинника і на руках голови Тамбовської області Артема Здунова.

Особливо яскраво ця деталь у зовнішньому вигляді гостей Путіна помітна на прикладі голови "Камазу" Сергія Когогіна. На зустрічі з господарем Кремля обидві його руки були вільні від хронометра.

Однак під час зустрічі з прем'єром Мішустіним на руці Когогіна був добре помітний годинник. Та й у повсякденному житті він носить його регулярно, підтвердив журналіст, який висвітлює діяльність "Камазу".

Фото: чиновники на зустрічі з Путіним (Можем объяснить)

Фото: чиновники на зустрічі з Путіним без годинників ("Можем объяснить")

Хлопці, я свій

Щоб різниця не впадала в осі сам Путін теж став знімати годинник під час зустрічей віч-на-віч у своєму кабінеті. Але на одній із таких аудієнцій - з главою Чечні Рамзаном Кадировим - стався конфуз.

Путін, судячи з усього, забув зняти свій годинник. І в результаті всю зустріч просидів, прикриваючи їх лівою рукою.

Всі рівні, але є "рівніші"

Нові жорсткі вимоги не стосуються членів близького путінського кола - тобто людей, які давно з ним знайомі, каже співрозмовник журналістів.

"Телефони вони теж здають, але історія з годинниками їх не стосується - у всякому разі, поки що. Більш дрібним сошкам вже нічого не можна", - стверджує джерело.

Його слова підтверджуються записом із зустрічі Путіна з главою "Ростеху" Сергієм Чемезовим. На лівій руці глави держкорпорації видніється годинник, на відміну від рядових чиновників і губернаторів. Чемезов і Путін дружать понад 40 років.

Чого боїться Путін

Раніше ми писали, що за даними розвідки ЄС диктатор Путін побоюється замаху та можливого перевороту. Через безрезультатну для Кремля війну та ліквідацію у Москві топвійськових всередині російських силових структур зростає напруженість.

Також з'ясувалось, що перебої з доступом до інтернету в Москві можуть бути пов’язані саме із заходами безпеки диктатора та захистом від можливих атак дронів.

Кухарям, охоронцям і фотографам заборонили користуватися навіть громадським транспортом і пристроями з доступом до інтернету під час роботи поруч із диктатором.

