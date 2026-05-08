Видатки на армію зростуть удвічі: Кабмін пропонує Раді переглянути бюджет-2026

Кабінет міністрів України підготував зміни до Державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко та допис голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої.

Свириденко пояснила, що це стало можливим завдяки погодженню кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

"Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро - на покриття дефіциту бюджету. Перший транш - уже в червні", - розповіла прем'єр.

Вона також зазначила, що для сектору безпеки і оборони передбачені додаткові 1,56 трлн грн.

Підласа розповіла, що ці гроші підуть на:

1,397 трлн грн на підвищення обороноздатності і безпеки держави (28,3 млрд євро, які Україна отримає за позикою ЄС в цьому році на оборонні потреби);

152,26 млрд грн для забезпечення ЗСУ (переважно грошове забезпечення);

14,58 млрд грн на поповнення резерву коштів для сектору безпеки і оборони;

3,15 млрд грн на розвиток ОПК;

2,13 млрд грн для Держспецтранспорту;

9,91 млрд грн для Нацгвардії (грошове забезпечення і зброя разом);

6,79 млрд грн для Державної прикордонної служби (грошове забезпечення і зброя разом);

4,8 млрд грн для Держспецзв’язку (дрони);

2,47 млрд грн для СБУ (переважно грошове забезпечення);

1,83 млрд грн для ГУР МО (грошове забезпечення та зброя);

7,8 млн грн для СЗР.

Голова бюджетного комітету наголосила, що видатки на армію таким чином зростуть у два рази.