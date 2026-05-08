Видатки на армію зростуть удвічі: Кабмін пропонує Раді переглянути бюджет-2026
Кабінет міністрів України підготував зміни до Державного бюджету-2026 для посилення сектору безпеки і оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко та допис голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої.
Свириденко пояснила, що це стало можливим завдяки погодженню кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки.
"Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро - на покриття дефіциту бюджету. Перший транш - уже в червні", - розповіла прем'єр.
Вона також зазначила, що для сектору безпеки і оборони передбачені додаткові 1,56 трлн грн.
Підласа розповіла, що ці гроші підуть на:
- 1,397 трлн грн на підвищення обороноздатності і безпеки держави (28,3 млрд євро, які Україна отримає за позикою ЄС в цьому році на оборонні потреби);
- 152,26 млрд грн для забезпечення ЗСУ (переважно грошове забезпечення);
- 14,58 млрд грн на поповнення резерву коштів для сектору безпеки і оборони;
- 3,15 млрд грн на розвиток ОПК;
- 2,13 млрд грн для Держспецтранспорту;
- 9,91 млрд грн для Нацгвардії (грошове забезпечення і зброя разом);
- 6,79 млрд грн для Державної прикордонної служби (грошове забезпечення і зброя разом);
- 4,8 млрд грн для Держспецзв’язку (дрони);
- 2,47 млрд грн для СБУ (переважно грошове забезпечення);
- 1,83 млрд грн для ГУР МО (грошове забезпечення та зброя);
- 7,8 млн грн для СЗР.
Голова бюджетного комітету наголосила, що видатки на армію таким чином зростуть у два рази.
Нагадаємо, в Україні готують масштабні зміни в армії: військовим у тилу та на передовій планують підвищити зарплати, для піхоти запровадити спеціальні контракти, а мобілізованих - почнуть "демобілізувати".
Крім того, президент Володимир Зеленський нещодавно розповів, що Україна хоче відмовитись від проведення мобілізації на користь контрактної армії. Водночас він зауважив, що на це поки немає фінансування.