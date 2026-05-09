Латвія підіймала винищувачі через загрозу в повітряному просторі на кордоні з РФ

09:51 09.05.2026 Сб
2 хв
Для патрулювання активували місію НАТО
aimg Тетяна Степанова
Фото: Латвія підіймала винищувачі через загрозу в повітряному просторі на кордоні з РФ (Getty Images)
Національні збройні сили Латвії вночі 9 травня повідомляли про можливу загрозу в повітряному просторі на кордоні з Росією. Для патрулювання військові підіймали винищувачі НАТО та посилили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу збройних сил Латвії.

О 1:41 годині ночі збройні сили повідомили про можливу повітряну загрозу у повітряному просторі Латвії в Резекненському та Лудзенському повітах.

Зазначається, що латвійські військові разом із союзниками НАТО постійно моніторять повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу.

"Національні збройні сили посилили можливості протиповітряної оборони на східному кордоні, відправивши додаткові підрозділи. Поки триває агресія Росії проти України, повторення таких випадків, коли в повітряний простір Латвії влітає або наближається іноземний безпілотний літальний апарат, є можливим", - йдеться в повідомленні.

О 2:00 годині ночі у збройних силах повідомили про активізацію повітряної місії для патрулювання повітряного простору.

Вже за годину Національні збройні сили повідомили, що можлива загроза в повітряному просторі Латвії припинилася.

Нагадаємо, 7 травня кілька безпілотників залетіли з повітряного простору Росії на територію Латвії - в муніципалітети Резекне, Балві та Лудза. МЗС Латвії викликало повіреного у справах посольства РФ і вручило ноту протесту.

Рига наголосила: Латвія ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для запуску дронів по цілях у Росії.

Дрони залетіли з Росії, а не навпаки - всупереч публічним твердженням Москви.

США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - WSJ
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
