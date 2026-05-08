НБУ пояснив, чому ціни на АЗС не впали попри здешевлення нафти

Ціни на пальне на українських заправках різко не впали після здешевлення нафти через інерційність ціноутворення та вплив запасів, які були сформовані на ціновому піку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацбанку України.

На українському ринку тривало зростання вартості всіх видів пального. Найвищі темпи подорожчання фіксували у дизельного пального та автомобільного газу.

Попри те, що в середині місяця світові ціни на нафту дещо знизилися, роздрібні ціни в Україні залишилися високими. Це пояснюється інерційністю механізмів ціноутворення на внутрішньому ринку.

Також на ситуацію впливають значні запаси палива, які були сформовані під час цінового піку. Наразі реалізуються обсяги ресурсів, які були законтрактовані раніше за вищою вартістю.

Нагадаємо, дизельне пальне в популярних мережах країни за добу впало в ціні на 2 грн за літр. Крім того, "Укрнафта" знизила вартість бензину.

Ціни на бензин в мережах здебільшого стабільні. Втім, "Укрнафта" знизила вартість А-95 та А-92 на 1 грн. Автогаз залишається найбільш стабільним видом пального - ціни в усіх мережах за добу не змінилися.

Зазначимо, кешбек на пальне у травні отримають понад 2 млн українців. З поміж них 91% володіють автомобілями бюджетного сегменту, машинами віком 10-20 років з об’ємом двигуна до 2,5 л.