Попри перемир'я, Росія атакувала Україну балістикою та понад 40 дронами, є прильоти

08:24 09.05.2026 Сб
Скільки ворожих цілей збила ППО?
aimg Тетяна Степанова
Попри перемир'я, Росія атакувала Україну балістикою та понад 40 дронами, є прильоти
У ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З вечора до ранку росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 43 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронами-імітаторами "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 34 ворожі безпілотники типу Shahed, "Гербера", "Італмас", та дрони-імітатори "Пародія" на півдні, півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, на початку тижня Міноборони Росії оголосило про перемир'я з Україною 8 і 9 травня.

У відповідь президент України Володимир Зеленський закликав не чекати цього терміну і почати режим "тиші" в ніч на 6 травня.

Росія зі свого боку порушила припинення вогню, атакувавши кілька міст України, через що в ніч на 8 травня Київ відповів дзеркально. Зокрема, під такою виявилися як мінімум Москва, Ярославль, Ростов і не тільки.

Президент США Дональд Трамп увечері 8 травня заявив, що між Україною і Росією буде триденне перемир'я - 9, 10 і 11травня, а також відбудеться обмін полоненими.

Після цього Зеленський підтвердив інформацію щодо обміну полоненими, а також видав указ виключити Червону площу в Москві з цілей України на час параду.

Що стосується інших регіонів, Київ діятиме дзеркально - якщо РФ порушить припинення вогню, Україна вчинить так само.

