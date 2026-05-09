Українські дрони дісталися Маріуполя: ISW оцінив нову тактику ЗСУ

Безпілотники Сил оборони дедалі активніше атакують російську логістику на оперативній глибині. За оцінками ISW, це може стати важливим фактором для майбутніх контрнаступів ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначили, що українські війська проводять розвідку та атакують російські наземні лінії постачання на окупованій частині Донецької області - приблизно за 105 кілометрів від фронту.

Зокрема, 1-й корпус Нацгвардії "Азов" 8 травня повідомив про удари по російських військових об’єктах поблизу Маріуполя та заявив, що українські дрони вже перекривають логістику РФ на відстані до 160 кілометрів від позицій операторів.

У ISW звернули увагу на геолокаційні відео, оприлюднені 6 та 8 травня. На кадрах видно удари українських дронів по російській вантажівці на трасі Т-0509 Маріуполь-Донецьк, приблизно за 95 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, українські безпілотники були зафіксовані безпосередньо в Маріуполі та вздовж траси М-14, яка веде у напрямку окупованих Запорізької та Херсонської областей.

Аналітики пояснили, що ці маршрути мають критичне значення для російської армії. Траса Т-0509 використовується для постачання військ РФ, які ведуть наступальні дії на півночі Донеччини, а М-14 забезпечує логістику окупантів у напрямку Оріхова та лівобережжя Дніпра.

"Здатність України завдавати ударів безпілотниками по рухомих цілях на відстані понад 100 кілометрів від лінії фронту, у районах, де раніше російські війська могли здійснювати логістику відносно безризиково, ймовірно, дозволить досягти часткових ефектів повітряної блокади поля бою (BAI), що погіршить здатність російських військ проводити майбутні наступальні операції або захищатися від українських контрнаступів", - наголосили в ISW.

У звіті також зазначається, що Україна активно нарощує кампанію ударів середньої дальності по російських тилових об’єктах ще з кінця 2025 року, а з березня 2026 року інтенсивність таких атак суттєво зросла.

На думку аналітиків ISW, систематичні удари по логістиці РФ можуть підтримати майбутні українські контрнаступи - подібно до операцій, які раніше дозволили ЗСУ звільнити частину Куп’янська та території на півдні Дніпропетровської області.