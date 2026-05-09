Ірак відкрив величезне родовище нафти на тлі енергетичної кризи
Ірак оголосив про відкриття гігантського родовища нафти й ці поклади виявили у південній провінції Ен-Наджаф. Площа родовища на кордоні з Арабськими Еміратами становить понад 8700 квадратних кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Читайте також: НБУ пояснив, чому ціни на АЗС не впали попри здешевлення нафти
Тільки одна розвідувальна ділянка містить понад 8,8 мільярда барелів сировини. Це одне з найважливіших відкриттів останніх років. Під час буріння на свердловині Шамс-11 фахівці знайшли легку нафту. Її початкова потужність склала 3248 барелів на добу.
Китайська ставка на іракську пустелю
Основним партнером Іраку у проєкті з видобутку стала китайська компанія ZhenHua Oil. Її дочірня структура Qurnain Petroleum Limited уже веде сейсмічні дослідження. Сторони обговорили прискорення видобутку, а інвестори подали план швидкого розвитку.
Міністр нафти Іраку Хаян Абдул Гані також зустрівся з представниками КНР. Тепер Багдад прагне отримати першу прибуткову нафту в найкоротші терміни.
Ормузька криза та падіння доходів
Швидка реалізація плану з видобутку дуже важлива для Іраку, адже війна на Близькому Сході паралізувала експорт країни. Раніше Ірак видобував 4,5 мільйона барелів щодня. Країна посідала третє місце за обсягами виробництва в ОПЕК, але тепер ситуація змінилася через блокування Ормузької протоки.
Цифри свідчать про глибоку кризу:
• у березні експорт впав до 18,6 мільйона барелів;
• дохід склав лише 1,96 мільярда доларів;
• падіння доходів сягнуло критичних 71% порівняно з лютим;
• у лютому заробіток становив 6,81 мільярда доларів.
Нова логістична стратегія Багдада
Ірак прискорює будівництво стратегічного нафтопроводу до кордону з Сирією.
Експортна потужність нової труби складе 2,5 мільйона барелів на день. Це допоможе зменшити залежність від морських шляхів.
В цілому, Ірак володіє п’ятими за величиною підтвердженими запасами у світі. Це 145 мільярдів барелів нафти. Країна контролює близько 9% світових ресурсів.
Яка зараз ситуація на нафтовому ринку
Після взаємного обстрілу флотів США та Ірану світові ціни на нафту продовжили зростання. Ринок не ризикує крихким перемир'ям, яке може закінчитись в будь-який момент.
Тим часом, за даними Reuters, ОАЕ таємно транспортують нафту через Ормузьку протоку. Корабля вимикають системи відстеження і сильно ризикують потрапити під атаку іранців.
РБК-Україна також писало, що Іран заявив про безпечний прохід через Ормузьку протоку. Тегеран повідомив, що це сталось завдяки "новим процедурам", але більш детально про них не розповів.