Трамп готовий відправити делегацію до Москви для переговорів щодо України

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий направити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами біля Білого дому.

Під час розмови з пресою американського президента запитали, чи готовий він відправити переговорників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни.

У відповідь Трамп заявив, що не виключає такого сценарію.

"Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася", - наголосив він.

Інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації президент США не навів.

Також Трамп звернув увагу на кількість жертв з обох сторін війни.

"Я б дуже хотів побачити, я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів, і це в середньому 25–30 000 солдатів на місяць", - підкреслив він.

Перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, цього тижня Росія оголосила про "перемир’я" на 8 і 9 травня, однак Україна закликала розпочати режим тиші раніше - з ночі на 6 травня.

Попри це, російські війська продовжили атаки по українських містах, через що Київ заявив про дзеркальну відповідь на порушення припинення вогню.