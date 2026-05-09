ua en ru
Сб, 09 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Трамп готовий відправити делегацію до Москви для переговорів щодо України

11:01 09.05.2026 Сб
2 хв
Американський лідер заявив, що готовий піти на це заради миру
aimg Марія Науменко
Трамп готовий відправити делегацію до Москви для переговорів щодо України Фото: президент США Дональд Трамп (whitehouse.gov)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий направити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами біля Білого дому.

Читайте також: Трамп припустив, що перемир'я між Україною і Росією може бути більше трьох днів

Під час розмови з пресою американського президента запитали, чи готовий він відправити переговорників до Росії для обговорення можливого врегулювання війни.

У відповідь Трамп заявив, що не виключає такого сценарію.

"Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася", - наголосив він.

Інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації президент США не навів.

Також Трамп звернув увагу на кількість жертв з обох сторін війни.

"Я б дуже хотів побачити, я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між Росією та Україною, де минулого місяця загинуло 25 000 молодих солдатів, і це в середньому 25–30 000 солдатів на місяць", - підкреслив він.

Перемир'я між Україною та РФ

Нагадаємо, цього тижня Росія оголосила про "перемир’я" на 8 і 9 травня, однак Україна закликала розпочати режим тиші раніше - з ночі на 6 травня.

Попри це, російські війська продовжили атаки по українських містах, через що Київ заявив про дзеркальну відповідь на порушення припинення вогню.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та РФ нібито очікується триденне перемир’я - 9, 10 та 11 травня, а також обмін полоненими.

Президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку обміну та наголосив, що Україна реагуватиме на дії Росії дзеркально у разі нових порушень режиму тиші.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Україна Російська Федерація
Новини
США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - WSJ
США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - WSJ
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"