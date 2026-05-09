Адміністрація Трампа оскаржила рішення суду, який визнав тарифи незаконними

Адміністрація Трампа 8 травня оскаржила рішення суду, який визнав мита в розмірі 10%, запроваджене в лютому, незаконним.

Зокрема, у четвер колегія з трьох суддів Міжнародного торгового суду в Нью-Йорку, розділившись у думках, визнала 10% мита Трампа незаконними та недійсними після того, як малі підприємства подали позов.

Щоправда суд, як відомо, заблокував введення мит тільки для трьох імпортерів, які подали позов: двох невеликих підприємств і штату Вашингтон.

У своїй заяві, поданій у п'ятницю, Міністерство юстиції США повідомило, що оскаржить це рішення в Апеляційному суді США у Вашингтоні.

Ідеться про тимчасові 10% мита, які адміністрація Трампа запровадила по всьому світу після того, як у лютому 2026 року Верховний суд скасував попередні - вищі двозначні мита, які Трамп запроваджував у 2025 році.

Reuters зазначає, що нинішнє рішення суду хоч стосується лише низки митних тарифів, термін дії яких спливає приблизно за два місяці, однак воно знаменує собою ще один удар по тарифних амбіціях Трампа. Причому це сталося за тиждень до того, як лідер США повинен буде обговорити торговельну напруженість із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Також це створює передумови для ще однієї затяжної судової тяганини з приводу багатомільярдних сум відшкодування митних зборів