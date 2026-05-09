Борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом" перевищили 150 млрд грн, - Свириденко

13:40 09.05.2026 Сб
1 хв
Де Кабмін шукатиме кошти на покриття боргу?
Марія Науменко
Борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом" перевищили 150 млрд грн, - Свириденко Фото: прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко (Getty Images)
В Україні стрімко зросли борги підприємств теплокомуненерго, зокрема з прифронтових регіонів. У Кабміні заявили, що працюють над механізмами компенсації та шукають додаткове фінансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко в Telegram.

За словами очільниці уряду, за останні чотири роки борги підприємств теплокомуненерго перед групою "Нафтогаз" зросли більш ніж удвічі - приблизно з 60 млрд грн до майже 150 млрд грн.

Свириденко зазначила, що проблема зачіпає й підприємства з прифронтових областей.

На тлі різкого зростання заборгованості уряд доручив напрацювати механізми компенсації різниці в тарифах.

Наразі Кабмін розглядає кілька можливих джерел фінансування. Серед них - кошти державного бюджету, допомога Європейського Союзу та міжнародних партнерів, а також дивіденди інших державних компаній.

Крім того, в Україні погіршується ситуація на балансуючому ринку електроенергії. За даними Асоціації сонячної енергетики України, заборгованість учасників ринку перед "Укренерго" вже сягнула 42 млрд грн і щомісяця збільшується приблизно на 1 млрд грн.

Паралельно зростають і фінансові зобов’язання самого "Укренерго" перед генерацією - вони вже перевищили 30 млрд грн.

Юлія Свириденко Нафтогаз України Теплокоммунэнерго Україна
США та Іран можуть відновити переговори наступного тижня, - WSJ
